¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

La resolución sería anunciada tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, donde vieron a Ángel Di María, Jorge Broun y al técnico Ariel Holan

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

20 de noviembre 2025 · 12:50hs
El plantel de Central podría festejar la obtención de un nuevo título. En Arroyito hay mucha expectativa.

El plantel de Central podría festejar la obtención de un nuevo título. En Arroyito hay mucha expectativa.

¿Bombazo en el fútbol argentino? ¿Y en Central, especialmente? El Canalla podría ser proclamado nuevo campeón del fútbol argentino luego de la resolución tomaría el Comité Ejecutivo de la AFA de premiar al equipo que más puntos sumó en la tabla acumulada, que no es otro que el equipo de Ariel Holan.

A priori, el Canalla no podrá disputar la Supercopa Internacional a la que se había clasificado justamente por haber sido el equipo que más puntos sumó en la temporada.

El rumor comenzó a tomar fuerza en la mañana de este jueves, pero todo se hizo más evidente cuando aparecieron imágenes de muchos protagonistas del mundo Central en la zona de Puerto Madero, donde estaba prevista una reunión del Comité Ejecutivo.

Las personalidades de Central

Además del presidente Gonzalo Belloso, que fue en representación del club, aparecieron la vicepresidenta Carolina Cristinziano y los futbolistas Angel Di María, Jorge Broun y el entrenador Ariel Holan.

Se espera que pasado el mediodía haya un anuncio oficial por parte de la AFA en el que podría confirmarse que Central sume un nuevo título a sus vitrinas.

Más que rumor muchos lo dan como información, ya que los las principales cadenas deportivas televisivas de Buenos Aires fueron entregando algunos detalles muy puntuales.

De confiormarse esto, el Canalla se quedaría sin chances de disputar la Supercopa Internacional, la que enfrenta al equipo que más puntos sumó en la tabla anual con el ganador del Trofeo de Campeones que juegan el campeón del Apertura con el campeón del Clausura.

Zunino le muestra la roja a Malcorra tras la derrota de Central en cancha de Independiente.

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

La vendedora de Central Tienda exhibe orgullosa las camisetas que el club y la marca que viste al plantel sacaron a la venta.

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la Copa Conmebol

Carlos Bilardo y Miguel Russo eran grandes amigos.

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Roberto Bonano y Fatu Broun posaron con la camiseta de arquero de Central en homenaje a la Copa Conmebol.

Central, arte y diseño: la historia detrás de la camiseta de arquero de la Copa Conmebol

