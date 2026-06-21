Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º El canal Saint Martin, en París, atrajo a multitudes que chapotearon y se lanzaron al agua desde un puente 21 de junio 2026 · 19:51hs

El canal Saint Martin en París se llenó de bañistas.

Francia sufrió temperaturas sofocantes este domingo y canceló servicios de trenes, conciertos y eventos deportivos, además de tomar medidas enérgicas contra el consumo de alcohol en público, ante una excepcional ola de calor que se extendía por distintas partes de Europa.

Mientras tanto, España inició el verano con gran parte del país en con pronósticos de 40º, incluso en el interior del País Vasco, una región que normalmente registra temperaturas más frescas. En Italia, las “banderas rojas” por clima extremo se ampliaron a ocho ciudades, en Alemania los meteorólogos anunciaron temperaturas de hasta 37º y en aumento hacia el miércoles, y Reino Unido lanzó una advertencia de “calor extremo” para gran parte del sur de Inglaterra y Gales con posibles 38º, superando el récord de junio de 35,6º (alcanzado en 1976). Los turistas en Roma se sumergían en las fuentes.

Casi un tercio de Francia está bajo alerta roja por calor y las temperaturas alcanzaron 40 grados en algunas zonas, en un país donde el aire acondicionado no es muy común. El pronóstico para el lunes es aún más caluroso.

Calor y desbordes La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de nebulización para refrescar a las multitudes. El canal Saint Martin en París atrajo a multitudes que chapotearon y se lanzaron al agua desde un puente. El baño en esa zona está permitido con controles, aunque los policías estaban desbordados por la cantidad de gente. “Con este calor, es la única manera de divertirse al salir”, dijo un vecino después de refrescarse en el canal.

Más de 200.000 personas en toda Europa fallecieron por causas relacionadas con el calor en los últimos cuatro años y la mayoría de las muertes se podían prevenir, indicó este mes la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se esperan más temperaturas por encima de lo normal este verano, lo que puede provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales. >> Leer más: Francia: se encontró una partitura inédita de Mozart en París El cambio climático causado por el ser humano está vinculado al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y las proyecciones de la agencia climática de la ONU indican que en los próximos cinco años se romperán más récords de calor. Un estudio reveló que el cambio climático causado por el ser humano fue responsable de la muerte de unas 1.500 personas en una ola de calor europea inusualmente temprana en mayo.