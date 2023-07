Francia: la abuela del menor asesinado llamó a terminar con la violencia

"Quiero que esto pare. Que no destruyan las escuelas, los colectivos, porque son las madres los que los usan", rogó a los jóvenes enardecidos

“Quiero que todo esto pare. A la gente que está rompiendo cosas les digo que paren. Que no destruyan las escuelas”, lamentó la mujer, identificada como Nadia, en una conversación con la cadena Bfmtv. Nadia acusó a parte de los manifestantes de usar la muerte de su nieto “como excusa” para "destruir el país". “Que no destruyan las escuelas, que no destruyan los colectivos, porque son las madres quienes los usan”, rogó. La mujer dijo también que estaba “cansada” de la crisis. El adolescente muerto de un disparo por un policía el martes pasado se conoce por su nombre de pila, Nahel, y tenía apenas 17 años.