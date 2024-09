Fernando Burlando apuntó contra los papás de Loan: "Se pactó algo"

El exabogado de la familia de Loan señaló que les había informado sobre una pista clave y ellos no le dieron importancia. La respuesta que recibió

El exabogado de la familia de Loan Danilo Peña , Fernando Burlando, criticó a los padres del niño desaparecido en Corrientes después de que lo apartaran de la causa. En diálogo con la prensa, dijo que les espera “el infierno” , luego de explicar que les había informado sobre una pista clave y que ellos no le dieran importancia.

“En los últimos tiempos, hablando con José, le dije varias veces: no se reúnan, porque el poder político de alguna manera está entrecruzado en la investigación por varios motivos. No sabemos por qué el tuit del gobernador Valdés, no sabemos por qué esta versión de Codazzi, Laudelina Codazzi y los demás”, afirmó Burlando.