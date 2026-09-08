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Cómo vincular la cuenta de WhatsApp con la de Gmail para mayor seguridad

Agregar el correo electrónico es fundamental para tener un método alternativo de acceso a WhatsApp en caso de no poder recibir el código de verificación a través del número telefónico

8 de septiembre 2026 · 14:05hs
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Las cuentas de WhatsApp y Gmail se pueden vincular para reforzar la seguridad

Las cuentas de WhatsApp y Gmail se pueden vincular para reforzar la seguridad

En estos tiempos, tener el WhatsApp en funcionamiento es de suma importancia, ya que la mayoría de las comunicaciones personales y laborales se entablan a través de la app. Es por eso que la plataforma tiene habilitada una función que contempla emergencias o casos en los que no se pueda acceder a la cuenta y propone como alternativa para abrirla utilizar el correo Gmail.

Ante un viaje, robo de teléfono o cambio de operador, el usuario puede perder el acceso a su cuenta momentáneamente. Es que WhatsApp está asociado al número de teléfono y para abrir la cuenta pide un número de verificación que llega a ese teléfono asociado. Y si por alguna razón no se cuenta con el dispositivo que tiene ese número o se ha cambiado el número, ingresar a la cuenta se torna una dificultad.

La idea de sumar Gmail como alternativa permite que los usuarios asocien una cuenta de correo a su WhatsApp para que, en caso de necesitarlo, se pueda enviar a esta dirección el código para ingresar a WhatsApp.

Vincular la cuenta de Gmail a WhatsApp, entonces, adquiere gran relevancia ya que le otorga al usuario la tranquilidad de que podrá acceder a su cuenta incluso si momentáneamente no puede acceder a su número de teléfono.

>>Leer más: WhatsApp: tres funciones para aumentar la seguridad de tu cuenta

Por qué agregar el Gmail a WhatsApp

Agregar el Gmail a WhatsApp no es únicamente importante para recuperar la cuenta en caso de no poder acceder al teléfono celular. También contribuye a reforzar la seguridad de la cuenta en general.

Es que en caso de intentos de ingresar a la cuenta no autorizados o actividad sospechosa, WhatsApp puede ponerse en contacto directo con el dueño de la cuenta mediante Gmail.

>>Leer más: ¿Se pueden recuperar elementos eliminados de WhatsApp?

Cómo agregar el Gmail a WhatsApp

El proceso para vincular Gmail a WhatsApp es rápido y sencillo. En primer lugar, se debe ingresar a WhatsApp y luego a la sección de configuración {ícono de tres puntos en Android o pestaña de configuración en iPhone).

Dentro del menú de configuración, seleccionar la opción “Cuenta”. Allí, clickear “Dirección de correo electrónico”. Introducir la cuenta de Gmail o cualquier dirección de correo electrónico que se utilice.

Para completar la vinculación, WhatsApp enviará un código de seis dígitos a la dirección de correo indicada. Una vez localizado ese correo en la bandeja de entrada, copiar el número otorgado y pegarlo en WhatsApp. Y listo: la cuenta ya está conectada al correo.

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