El remo de Rosario volvió a cosechar medallas en los Juegos Suramericanos

El remo le puso punto final a su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, para despedirse, lo hizo con podios, en los cuales hubo presencia de Rosario . En la prueba cuatro pares de remos cortos masculino, el equipo argentino cosechó la medalla de bronce, tras ubicarse tras los botes de Uruguay y Chile respectivamente.

La embarcación albiceleste, con los representantes de Regatas Rosario Emiliano Calderón e Ignacio Pacheco , junto a Agustín Scenna y Santino Menín empleó 5m35s54 para cruzar la meta y sumar una nueva presea a la selección.

La otra medalla que se adjudicó el remo en la Costanera Este de la capital provincial fue la de Agustín Scenna se quedó también con el bronce en single scull al cronometrar 6:42.78. El oro fue para Bruno Cetraro (Uruguay) y la plata para Andoni Habash (Chile).

En un par de remos cortos femenino, la rosarina Elena Cerrudo finalizó en la 5ª posición. Nicole Martínez, de Paraguay, se quedó con la medalla de oro; Beatriz Tavares, de Brasil, con la de plata; y Nicole Yarzon, de Uruguay, con la presea de bronce.

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En el cuatro pares de remos cortos femenino, Argentina, con Catalina Deandrea, Florencia Duarte, Clara Galfre y Delfina Orlandini finalizó con un tiempo de 6:18.54 en el cuarto lugar. Chile se quedó con el oro, Brasil con la plata y Perú con el bronce.

El ocho remos largos con timonel mixto terminó en el cuarto lugar en la regata que le bajó la actividad del remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y donde uno de los integrantes fue el rosarino Máximo Pacheco. El oro fue para Uruguay, la plata para Chile y el bronce para Brasil.

El esquí náutico, a escena en los Juegos Suramericanos

En el Lago Sur de la capital provincial, se disputó la ronda preliminar en slalom, figuras y salto masculino, con la participación de los hermanos rosarinos Francisco y Tobías Giorgis.

En la primera serie de slalom, Francisco Giorgis finalizó tercero, tras el brasileño Felipe Simioni Neves y el chileno Matías González.

En figuras, Francisco ocupó el tercer lugar y su hermano Tobías la quinta posición. En salto, los hermanos Giorgis firmaron el 1-2. Tobías se ubicó en el primer lugar y Francisco en el segundo, desplazando al chileno Martín Labra al tercer escalón.

La actividad en esquí náutico continuará este sábado.