La Capital | Juegos Suramericanos | remo

El remo de Rosario volvió a cosechar medallas en los Juegos Suramericanos

Ignacio Pacheco y Emiliano Calderón, de Regatas Rosario, integraron el cuatro pares remos cortos que terminó tercero

18 de septiembre 2026 · 19:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
El remo de Rosario volvió a cosechar medallas en los Juegos Suramericanos

El remo le puso punto final a su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, para despedirse, lo hizo con podios, en los cuales hubo presencia de Rosario. En la prueba cuatro pares de remos cortos masculino, el equipo argentino cosechó la medalla de bronce, tras ubicarse tras los botes de Uruguay y Chile respectivamente.

La embarcación albiceleste, con los representantes de Regatas Rosario Emiliano Calderón e Ignacio Pacheco, junto a Agustín Scenna y Santino Menín empleó 5m35s54 para cruzar la meta y sumar una nueva presea a la selección.

La otra medalla que se adjudicó el remo en la Costanera Este de la capital provincial fue la de Agustín Scenna se quedó también con el bronce en single scull al cronometrar 6:42.78. El oro fue para Bruno Cetraro (Uruguay) y la plata para Andoni Habash (Chile).

Cómo salió la remera rosarina

En un par de remos cortos femenino, la rosarina Elena Cerrudo finalizó en la 5ª posición. Nicole Martínez, de Paraguay, se quedó con la medalla de oro; Beatriz Tavares, de Brasil, con la de plata; y Nicole Yarzon, de Uruguay, con la presea de bronce.

>>Leer más: El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

En el cuatro pares de remos cortos femenino, Argentina, con Catalina Deandrea, Florencia Duarte, Clara Galfre y Delfina Orlandini finalizó con un tiempo de 6:18.54 en el cuarto lugar. Chile se quedó con el oro, Brasil con la plata y Perú con el bronce.

El ocho remos largos con timonel mixto terminó en el cuarto lugar en la regata que le bajó la actividad del remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y donde uno de los integrantes fue el rosarino Máximo Pacheco. El oro fue para Uruguay, la plata para Chile y el bronce para Brasil.

El esquí náutico, a escena en los Juegos Suramericanos

En el Lago Sur de la capital provincial, se disputó la ronda preliminar en slalom, figuras y salto masculino, con la participación de los hermanos rosarinos Francisco y Tobías Giorgis.

En la primera serie de slalom, Francisco Giorgis finalizó tercero, tras el brasileño Felipe Simioni Neves y el chileno Matías González.

En figuras, Francisco ocupó el tercer lugar y su hermano Tobías la quinta posición. En salto, los hermanos Giorgis firmaron el 1-2. Tobías se ubicó en el primer lugar y Francisco en el segundo, desplazando al chileno Martín Labra al tercer escalón.

La actividad en esquí náutico continuará este sábado.

Noticias relacionadas
Central y Estudiantes definirán al ganador de la Supecopa Internacional el mismo día que se cerrarán los Juegos Suramericanos.

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La selección argentina cayó ante Venezuela en el estadio cubierto de Newell’s.

Juegos Suramericanos: el vóley playa y el tradicional no tuvieron un buen día

record mundial en los juegos suramericanos: levanto 203 kilos en rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Pedro De Haro integra habitualmente la selección argentina de rugby seven.

Rugby: Los Pumas 7s, con la presencia del rosarino De Haro, debutan este viernes como favoritos al oro

Ver comentarios

Las más leídas

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Lo último

El remo de Rosario volvió a cosechar medallas en los Juegos Suramericanos

El remo de Rosario volvió a cosechar medallas en los Juegos Suramericanos

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

La firma Adient había adelantado la decisión en mayo y la próxima semana será la última en la que tenga actividad en Argentina. Pasará a importar desde Brasil
Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches
La ciudad

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand
Zoom

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

Malvinas: el Reino Unido respaldó a empresas vinculadas a la explotación de recursos
Política

Malvinas: el Reino Unido respaldó a empresas vinculadas a la explotación de recursos

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados
La Ciudad

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ovación
Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: Esto va a ser un antes y un después

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: Esto va a ser un antes y un después

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"

Newells y Platense, a puertas cerradas: la razón por la que no habrá hinchas del Calamar

Newell's y Platense, a puertas cerradas: la razón por la que no habrá hinchas del Calamar

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Policiales
Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos
Policiales

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

Derriban dos búnkeres en Rosario y ya suman 145 en la provincia

Derriban dos búnkeres en Rosario y ya suman 145 en la provincia

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

La Ciudad
La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario
La Ciudad

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia
La Ciudad

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles
Información General

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles

Cocaína en un niño: un marco de vulnerabilidad que llevó a detener a los padres

Por Martín Stoianovich
Policiales

Cocaína en un niño: un marco de vulnerabilidad que llevó a detener a los padres

Luján anticipará la visita del Papa León XIV en Argentina con el Foro de Ciudades Marianas
Información general

Luján anticipará la visita del Papa León XIV en Argentina con el Foro de Ciudades Marianas

La carrera de ingeniería agronómica de la UNR fue reconocida por su excelencia académica
Agro

La carrera de ingeniería agronómica de la UNR fue reconocida por su excelencia académica

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río
La Ciudad

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un Sunset en el Cristo
La Región

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un "Sunset en el Cristo"

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua
Agro

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado
La Ciudad

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos
Política

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos

El gaucho narco: avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante
Policiales

El "gaucho narco": avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %
Economía

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos
Policiales

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son
La Ciudad

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes
Economía

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión
Economía

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales
Política

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales