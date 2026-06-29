WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico Esto permitirá incorporar nuevos contactos en la aplicación sin necesidad de compartir el número de teléfono. Los nombres de usuario ya se pueden reservar 29 de junio 2026 · 23:04hs

Los usuarios de WhatsApp tendrán la opción de usar nombres de usuario únicos en lugar de números de teléfono, según anunció la empresa el lunes, con lo que abordarán un punto débil en la privacidad de la aplicación de mensajes.

WhatsApp ya habilitó la funcionalidad para que los usuarios reserven un nombre de usuario único, que podrá usarse para contactar a usuarios de WhatsApp cuando la función se lance este mismo año. "Pronto podrás compartir tu nombre de usuario en lugar de tu número de teléfono cuando te comuniques con alguien por primera vez", indica la aplicación, que también afirma que dará un aviso cuando pueda comenzar a utilizar el nombre de usuario.

WhatsApp, que tiene más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, hasta ahora permitía que cualquiera que tenga el número de teléfono de una persona pueda contactarla. Ahora la aplicación (propiedad de Meta Platforms) señaló en una publicación de blog que en los “próximos meses” los usuarios tendrán la opción de ser encontrados y contactados sólo por su nombre de usuario, y no por su número telefónico.

“Hemos diseñado esto como una función central de privacidad”, dijo la vicepresidenta de producto de WhatsApp, Alice Newton-Rex. Y afirmó que “la gente tendrá que conocer tu nombre de usuario exacto para contactarte por primera vez”.

La configuración de privacidad actual de WhatsApp se limita a bloquear a usuarios individuales y silenciar llamadas de desconocidos. La aplicación también permite a los usuarios añadir un nombre de perfil, pero ese sólo se muestra en los chats grupales para otras personas que no tienen guardada la información de contacto del usuario. Newton-Rex dijo que tiene la sospecha de que "mucha gente querrá conseguir su nombre de usuario. Por eso decidimos abrir las reservas ya mismo”.