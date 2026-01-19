La Capital | Información General | estafa

Estafaron a una familia santafesina con un alquiler falso en la Costa y se burlaron desde la cárcel

Pagaron por un alquiler inexistente cerca de Mar del Plata. Al reclamar, recibieron una foto de los estafadores sonriendo desde una celda

19 de enero 2026 · 20:26hs
Los protagonistas de la estafa en la foto que recibió la familia.

Los protagonistas de la estafa en la foto que recibió la familia.

Una familia santafesina fue víctima de una estafa vinculada a alquileres temporarios y terminó recibiendo burlas por parte de los propios delincuentes, que operarían desde una cárcel argentina. El hecho ocurrió cuando intentaron pasar unos días de descanso en la costa atlántica bonaerense.

Según relataron los damnificados, habían reservado una casa en la localidad de Santa Elena, una zona cercana a Mar del Plata, y abonaron 210 mil pesos como adelanto a un supuesto propietario contactado a través de redes sociales.

La llegada y la sorpresa

El engaño quedó al descubierto cuando la familia llegó al domicilio acordado. Allí, una vecina les informó que la vivienda pertenecía a un familiar suyo y que no estaba en alquiler. Frente a esa situación, los turistas intentaron comunicarse de inmediato con la persona que había recibido el dinero.

Sin embargo, cada vez que llamaban o enviaban mensajes desde distintos teléfonos, eran bloqueados de forma inmediata, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de una maniobra fraudulenta.

Burlas desde una celda

Tras insistir con nuevos contactos, los estafadores respondieron de manera insólita: enviaron una fotografía en la que aparecen sonriendo dentro de una celda, presuntamente de un penal o una comisaría, en actitud burlona hacia la familia perjudicada.

>>Leer más: Alquileres y estafas virtuales, al tope de los reclamos en la Defensoría del Pueblo

De acuerdo con el testimonio de Alanis al periodista Mauro Szeta, una de las víctimas, el dinero fue transferido a una cuenta a nombre de una persona que sería la misma que aparece en la imagen enviada desde el lugar de detención.

El intento de denuncia y otra frustración

La familia intentó radicar la denuncia en la comisaría de Santa Clara del Mar, correspondiente a la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Pero, según su relato, no lograron que se iniciara ninguna actuación.

“Nos dijeron que no podían rastrear el número, que no se podía hacer nada y que esto no era Estados Unidos”, contó Alanis. La joven aseguró además que los policías “se nos rieron en la cara y no nos tomaron la denuncia”.

La familia afirma que contaba con comprobantes de pago, el nombre del receptor del dinero y perfiles en redes sociales que coincidían con la persona que envió la foto desde la celda. Aun así, sostienen que no recibieron respuestas ni medidas concretas.

Una modalidad que se repite

El caso se suma a una serie de estafas con alquileres falsos, una modalidad que suele intensificarse en temporada alta y que, según advierten especialistas en delitos informáticos, muchas veces es ejecutada desde cárceles, utilizando celulares obtenidos de manera ilegal.

Desde organismos de seguridad recomiendan verificar la identidad del propietario, desconfiar de precios demasiado bajos, evitar transferencias sin respaldo contractual y utilizar plataformas reconocidas para la contratación de alojamientos temporarios.

Noticias relacionadas
Captura de video. Los gestos racistas de la turista argentina se viralizaron rápidamente.

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

Cuándo es el feriado de carnaval

¿Cuánto falta para el próximo feriado y primer fin de semana largo de 2026?

El acondicionador fue coniderado un producto ilegítimo por Anmat

Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

A partir de febrero, la jubilación mínima aumentará un 2,8% debido al IPC de diciembre

¿Quiénes quedan por cobrar de Ansés? Calendario de pago de jubilaciones y pensiones en enero

Ver comentarios

Las más leídas

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Orsi y Gómez: Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newells

Orsi y Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

Lo último

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en barrio Las Flores

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en barrio Las Flores

Argentino: José Previti arrancó una nueva etapa en el Salaíto para disputar la Primera C

Argentino: José Previti arrancó una nueva etapa en el Salaíto para disputar la Primera C

Acciones: el S&P Merval arrancó el año con una baja de 4% en dólares

Acciones: el S&P Merval arrancó el año con una baja de 4% en dólares

Estafaron a una familia santafesina con un alquiler falso en la Costa y se burlaron desde la cárcel

Pagaron por un alquiler inexistente cerca de Mar del Plata. Al reclamar, recibieron una foto de los estafadores sonriendo desde una celda

Estafaron a una familia santafesina con un alquiler falso en la Costa y se burlaron desde la cárcel
Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en barrio Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: martes con cielo algo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo algo nublado y temperatura en ascenso

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario
La Ciudad

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Orsi y Gómez: Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newells

Orsi y Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Ovación
Es oficial: Newells incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada
Ovación

Es oficial: Newell's incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada

Es oficial: Newells incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada

Es oficial: Newell's incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada

Central y Newells tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

Central y Newell's tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

La otra Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

Policiales
Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en barrio Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en barrio Las Flores

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con cielo algo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo algo nublado y temperatura en ascenso

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas
POLICIALES

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad
Política

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump
POLITICA

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario
La Ciudad

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas
Información General

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España
Información General

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante
Ovación

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo