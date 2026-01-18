El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

La Capital | La Ciudad | El tiempo

La máxima no superaría los 27º y estaría en paulatino ascenso en la semana, tocando los 33º el viernes

18 de enero 2026 · 23:04hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario vientos moderados, pocas nubes y una temperatura máxima que no superaría los 27º, y que mostraría un paulatino ascenso al menos hasta el viernes, cuando alcanzaría los 33º.

La madrugada del lunes llega con vientos moderados del este, un registro de apenas 15º y cielo despejado que cambiaría a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 19º. Para la tarde se espera cielo ligeramente nublado, con una máxima de 27º bajando a 22º en la noche.

El martes estaría algo nublado y comenzaría un paulatino repunte en las marcas, con una máxima de 29º y una mínima de 16º.

Para el miércoles se anuncia una máxima de 31º y una mínima de 19º, con cielo algo nublado.

El jueves estaría parcialmente nublado, con registros entre 32º y 20º.

El viernes está previsto que la máxima alcance los 33º y la mínima suba hasta los 21º, con cielo parcialmente nublado.

Para el sábado anticipan otra vez cielo parcialmente nublado, una máxima de 33º y una mínima de 22º.

