La Capital | La Ciudad | Noche

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

La ciudad participó del evento organizado por AHF que tiene el objetivo de sensibilizar sobre el crecimiento de las infecciones de transmisión sexual en el país

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

19 de enero 2026 · 05:05hs
Los test de permiten conocer en forma rápida la presencia de VIH y sífilis.

Los test de permiten conocer en forma rápida la presencia de VIH y sífilis.

El sábado pasado, Rosario fue una de las ciudades donde se llevó a cabo la novena edición de La Noche de los Testeos, una jornada de prevención y diagnóstico que AHF Argentina (Aids Healthcare Foundation) impulsa junto a organizaciones aliadas. En apenas cuatro horas, se realizaron 30 pruebas de HIV y sífilis y se detectó a tres personas con esta última infección.

Según destacan los organizadores, las pruebas de VIH representan el primer paso para desarrollar estrategias de prevención y tratamientos efectivos, por lo que garantizar su acceso resulta fundamental.

Por eso el sábado pasado, la organización abrió de manera excepcional las puertas de su centro comunitario de salud sexual, ubicado en avenida Pellegrini 341. Entre las 19 y las 23 se realizaron 30 testeos rápidos de VIH y sífilis, consulta e información y se entregaron preservativos de su marca propia, "Love".

Las pruebas fueron gratuitas anónimas y confidenciales. No se detectaron infecciones por VIH, pero sí tres casos de sífilis. "Son números altos", señaló Gerardo Perafán, director medico de AHF Rosario.

La misma actividad se realizó en otros puntos del país, como la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Jujuy; mientras que en Santiago del Estero, Tandil, La Rioja y Formosa se realizaron acciones de prevención y sensibilización sobre enfermedades de transmisión sexual.

En total, en todo el país se realizaron 269 testeos, los cuales permitieron detectar ocho casos de sífilis y 3 de HIV.

Para el profesional, los resultados alcanzados en la campaña nocturna, "demuestran la importancia de hacer acciones que resulten amigables con la población y darle las herramientas para que puedan testearse".

Por eso, explica, AHF trabaja en sinergia con los hospitales y centros de salud públicos. "Mientras estos efectores trabajan de mañana, nosotros abrimos de 12 a 20, para que la gente pueda tener acceso durante todo el día a un lugar donde puede recibir información, testearse o retirar preservativos", explica.

Un problema de alcance nacional

Según el último relevamiento del Ministerio de Salud, en Argentina se notificaron 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año. Casi la mitad de ellos se detectaron tardíamente.

De acuerdo a datos del Boletín Epidemiológico en Respuesta al VIH y las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Salud, se estima que en nuestro país viven 140 mil personas con VIH, de las cuales 13% desconoce su diagnóstico.

>> Leer más: Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

Se trata de un porcentaje que evidencia la falta de campañas públicas de concientización y acceso en torno al conocimiento del estado serológico, según aseguraron los organizadores de la actividad.

Al momento de presentar la Noche de los Testeos, la directora nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina, Natalia Haag, afirmó que la actividad “busca que toda la población sepa que tiene la posibilidad de acceder a pruebas de VIH gratuitas en cualquier punto del país”.

“Es muy importante recalcar que, gracias al tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden alcanzar la carga viral Indetectable e Intransmisible”, agregó y destacó que existen diversos tratamientos que han probado su eficacia a la hora de evitar el avance y la transmisión del virus. En todos los casos, el diagnóstico temprano es el punto de partida para aumentar las posibilidades de una respuesta favorable.

Testeo rápido de VIH y sífilis

El método de testeo rápido requiere solo de un pinchazo en el dedo, una gota de sangre y 20 minutos para obtener el resultado. No es necesario estar en ayunas.

A su vez, la realización del test de VIH es una oportunidad para iniciar vínculos con métodos de prevención, como la Prep (Profilaxis Pre Exposición), la PEP (Profilaxis Post Exposición); adquirir preservativos y lubricantes gratuitos; diagnosticar otras ITS y acceder a la atención médica.

“El acceso al diagnóstico es un elemento central del derecho a la salud sexual y la herramienta que permite iniciar un tratamiento integral. Desde AHF Argentina trabajamos para acercar a las personas atención médica respetuosa y especializada, brindar información, asesoramiento y contención”, explicó Haag.

Una organización global

AHF es una organización global sin fines de lucro que brinda medicina de vanguardia y defensoría a más de 2,000,000 personas en más de 47 países. Actualmente es el mayor proveedor de atención médica en respuesta VIH y sida a nivel internacional.

La entidad se financia a través de una red de farmacias en los Estados Unidos, tiendas de segunda mano, contratos de atención médica y otras asociaciones estratégicas, de cuyas ganancias se destinan 96 centavos de cada dólar para labores humanitarias.

Noticias relacionadas
el desarrollo inmobiliario premium de messi y di maria arranca a jugar en la florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Postales del verano en Rosario, en La Florida

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

El Barrio Inglés tiene unos 140 años de vida, y se mantiene incómune. 

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Exhibición de la locomotora Argentina frente al Obelisco, en Buenos Aires. 

La locomotora a vapor que fue hecha en Rosario y sigue siendo reconocida mundialmente

Ver comentarios

Las más leídas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

Lo último

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Ocurrió en la tarde de este domingo. La víctima mortal conducía una Kangoo y el camionero fue atendido en el lugar

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas
Información General

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España
Información General

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La chica de la boutique en Roldán: De cada negocio hice amigos que conservo

La chica de la boutique en Roldán: "De cada negocio hice amigos que conservo"

Ovación
En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Policiales
Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

La Ciudad
Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario
La Ciudad

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento

Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis
Ovación

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro
La Región

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia y terminó detenido

Fuerte movimiento turístico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Fuerte movimiento turístico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: se conocieron más detalles

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos