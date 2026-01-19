Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

La ciudad participó del evento organizado por AHF que tiene el objetivo de sensibilizar sobre el crecimiento de las infecciones de transmisión sexual en el país

Los test de permiten conocer en forma rápida la presencia de VIH y sífilis.

El sábado pasado, Rosario fue una de las ciudades donde se llevó a cabo la novena edición de La Noche de los Testeos , una jornada de prevención y diagnóstico que AHF Argentina (Aids Healthcare Foundation) impulsa junto a organizaciones aliadas. En apenas cuatro horas, se realizaron 30 pruebas de HIV y sífilis y se detectó a tres personas con esta última infección.

Según destacan los organizadores, las pruebas de VIH representan el primer paso para desarrollar estrategias de prevención y tratamientos efectivos, por lo que garantizar su acceso resulta fundamental.

Por eso el sábado pasado, la organización abrió de manera excepcional las puertas de su centro comunitario de salud sexual, ubicado en avenida Pellegrini 341. Entre las 19 y las 23 se realizaron 30 testeos rápidos de VIH y sífilis , consulta e información y se entregaron preservativos de su marca propia, "Love".

Las pruebas fueron gratuitas anónimas y confidenciales. No se detectaron infecciones por VIH, pero sí tres casos de sífilis . "Son números altos", señaló Gerardo Perafán, director medico de AHF Rosario.

La misma actividad se realizó en otros puntos del país, como la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Jujuy; mientras que en Santiago del Estero, Tandil, La Rioja y Formosa se realizaron acciones de prevención y sensibilización sobre enfermedades de transmisión sexual.

En total, en todo el país se realizaron 269 testeos, los cuales permitieron detectar ocho casos de sífilis y 3 de HIV.

Para el profesional, los resultados alcanzados en la campaña nocturna, "demuestran la importancia de hacer acciones que resulten amigables con la población y darle las herramientas para que puedan testearse".

Por eso, explica, AHF trabaja en sinergia con los hospitales y centros de salud públicos. "Mientras estos efectores trabajan de mañana, nosotros abrimos de 12 a 20, para que la gente pueda tener acceso durante todo el día a un lugar donde puede recibir información, testearse o retirar preservativos", explica.

Un problema de alcance nacional

Según el último relevamiento del Ministerio de Salud, en Argentina se notificaron 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año. Casi la mitad de ellos se detectaron tardíamente.

De acuerdo a datos del Boletín Epidemiológico en Respuesta al VIH y las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Salud, se estima que en nuestro país viven 140 mil personas con VIH, de las cuales 13% desconoce su diagnóstico.

>> Leer más: Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

Se trata de un porcentaje que evidencia la falta de campañas públicas de concientización y acceso en torno al conocimiento del estado serológico, según aseguraron los organizadores de la actividad.

Al momento de presentar la Noche de los Testeos, la directora nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina, Natalia Haag, afirmó que la actividad “busca que toda la población sepa que tiene la posibilidad de acceder a pruebas de VIH gratuitas en cualquier punto del país”.

“Es muy importante recalcar que, gracias al tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden alcanzar la carga viral Indetectable e Intransmisible”, agregó y destacó que existen diversos tratamientos que han probado su eficacia a la hora de evitar el avance y la transmisión del virus. En todos los casos, el diagnóstico temprano es el punto de partida para aumentar las posibilidades de una respuesta favorable.

Testeo rápido de VIH y sífilis

El método de testeo rápido requiere solo de un pinchazo en el dedo, una gota de sangre y 20 minutos para obtener el resultado. No es necesario estar en ayunas.

A su vez, la realización del test de VIH es una oportunidad para iniciar vínculos con métodos de prevención, como la Prep (Profilaxis Pre Exposición), la PEP (Profilaxis Post Exposición); adquirir preservativos y lubricantes gratuitos; diagnosticar otras ITS y acceder a la atención médica.

“El acceso al diagnóstico es un elemento central del derecho a la salud sexual y la herramienta que permite iniciar un tratamiento integral. Desde AHF Argentina trabajamos para acercar a las personas atención médica respetuosa y especializada, brindar información, asesoramiento y contención”, explicó Haag.

Una organización global

AHF es una organización global sin fines de lucro que brinda medicina de vanguardia y defensoría a más de 2,000,000 personas en más de 47 países. Actualmente es el mayor proveedor de atención médica en respuesta VIH y sida a nivel internacional.

La entidad se financia a través de una red de farmacias en los Estados Unidos, tiendas de segunda mano, contratos de atención médica y otras asociaciones estratégicas, de cuyas ganancias se destinan 96 centavos de cada dólar para labores humanitarias.