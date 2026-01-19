Acciones: el S&P Merval arrancó el año con una baja de 4% en dólares

El índice accionario líder acumula una pérdida importante en lo que va de 2026. Repuntó el dólar y el Banco Çentral sumó reservas. Córdoba vuelve a colocar deuda en el mercado internacional

Sin la referencia de los mercados de Estados Unidos, las acciones de la Bolsa porteña volvieron hacer mientras que el dólar repuntó luego de una seguidilla de bajas. El Banco Central siguió con la compra de divisas y las reservas subieron por el aumento de la cotización de sus activos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) le regaló un pronóstico de crecimiento optimista al equipo económico que comanda Luis Caputo.

El índice S&P Merval cedió 0,7% en pesos, hasta los 2.912.976,29 puntos, y 0,2% en dólares hasta los 1.925,77 puntos, mínimos en casi dos meses. En lo que va del año, el panel líder acumula una baja del 4% en moneda dura.

Con Wall Street cerrado por la festividad de Martin Luther King Jr. Day, las acciones europeas operaron en baja, en un contexto de mayor tensión comercial y geopolítica. Donald Trump advirtió sobre la posibilidad de imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan de avanzar en la adquisición de Groenlandia. El dólar global cayó mientras el mercado se volcó al oro.

En Argentina, la divisa rebotó desde mínimos de dos meses, en el marco de una jornada sin mucho volumen operado. La cotización mayorista repuntó $ 4,50, a $ 1.434,50 y la minorista avanzó $ 5 a $ 1.460 en el Banco Nación. Venía de registrar su mayor retroceso semanal desde noviembre pasado.

El Banco Central compró otros u$s 21 millones y encadenó su undécima rueda consecutiva con saldo neto positivo. Ya compró por u$s 708 millones en lo que va de 2026. Las reservas brutas aumentaron u$s 201 millones y alcanzaron los u$s 45.000 millones.

El principal sostén de esta pax cambiaria sigue siendo el apretón monetario. La marcada iliquidez que mostraron los bancos empujó las tasas a niveles elevados, lo que refuerza el atractivo de los instrumentos en pesos y desalienta la demanda de dólares.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo la proyección de crecimiento para la Argentina que había formulado en octubre pasado. Espera una expansión del 4% en 2026 y 2027. El organismo dio a conocer su actualización del Panorama Económico Mundial.

Córdoba vuelve al mercado

Por otra parte, el gobierno de Córdoba anunció que prepara una nueva incursión en el mercado internacional de deuda. La operación se lanzará este martes y tendría como objetivo captar alrededor de u$s 500 millones. “Buscamos y una tasa por debajo del 9%, aprovechando la ventana de baja del riesgo país”, señalaron desde el equipo económico cordobés.

Esa provincia ya colocó en junio u$s 725 millones a siete años, a una tasa del 9,75%. En esta oportunidad, el objetivo es mejorar el costo financiero y extender plazos.

En noviembre, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires salió al mercado internacional con una emisión por u$s 600 millones, logrando una tasa del 7,8%, aunque el bono fue emitido sobre la par, lo que elevó el rendimiento real a 8,12%. Un mes después, Santa Fe colocó u$s 800 millones, a un plazo de nueve años y un rendimiento del 8,10%.