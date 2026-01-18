Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Información General
Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
El Mundo
Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
Negocios
El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas
Ovación
En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Economía
Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Policiales
Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Política
Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política
Economía
El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Policiales
Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales
Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Política
Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Policiales
Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales
Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
La Ciudad
Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
Ovación
Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis
La Ciudad
Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria
Política
Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba
La Región
Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro
Policiales
Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia y terminó detenido
La Región
Fuerte movimiento turístico en la provincia durante la primera quincena de 2026