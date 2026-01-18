Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

El accidente ocurrió en la provincia de Córdoba, en Andalucía, cuando un tren de la empresa Iryo descarriló y chocó contra una formación de Renfe Alvia

Al menos 21 personas murieron y 25 sufrieron heridas de gravedad en la tarde de este domingo en España , luego de que dos trenes de alta velocidad chocaran en la provincia de Córdoba.

El accidente se produjo a las 19.39 (hora española, las 15.39 en Argentina) en Adamuz, Córdoba, cuando un tren de la empresa Iryo descarriló y chocó contra una formación de Alvia (una marca del operador público español Renfe) que viajaba en sentido contrario.

El tren descarrilado había salido de Málaga, en Andalucía, y se dirigía a Puerta de Atocha, en Madrid. De acuerdo con las primeras estimaciones, la formación se salió de la vía y chocó contra el tren que viajaba hacia Huelva, donde resultaron afectados los vagones 7 y 8.

Fuentes oficiales indicaron que Renfe aún no había podido contactar con el maquinista del tren.

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en Córdoba y provocan dos muertos

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, acudió de inmediato al lugar del siniestro. “He visto a un pasajero hecho un trapo", indicó, para añadir que "el escenario es dantesco”.

De acuerdo con el estado de los trenes, Moreno opinó que el choque debe haber sido "lateral”, aunque destacó que por el momento toda la atención está puesta en rescatar a los heridos. Equipos de emergencia y bomberos trabajaban en el lugar.

Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz.



Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 18, 2026

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) anunció que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encontraba suspendido.

Mientras los primeros heridos llegaban al Hospital Reina Sofía de Córdoba, Atocha habilitó una sala para que los viajeros que habían quedado varados en la estación puedan pasar la noche.

Bajo el monopolio de Renfe, el transporte ferroviario de pasajeros de alta velocidad de España se abrió a la competencia en 2019, lo que permitió la operación de Ouigo (del grupo francés SNCF) y de Iryo (consorcio de Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia). Desde entonces, el choque entre los trenes de Iryo y Renfe Alvia es el primer accidente con víctimas.