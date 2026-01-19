¿Cuánto falta para el próximo feriado y primer fin de semana largo de 2026?

Luego de la seguilla de feriados durante el último mes de 2025, el próximo fin de semana XXL está programado para febrero

Cada año, los feriados de carnaval se vuelven la excusa perfecta para hacer una escapada. Cabe destacar que estos días festivos en Argentina son considerados feriados nacionales e inamovibles. Es por esto que durante esas fechas no se trabaja y las personas encuentran un descanso de sus rutinas o la oportunidad perfecta para hacer un pequeño viaje.

Al mismo tiempo, según la región se realizan distintos festejos especiales de forma pública en espacios abiertos. El primer fin de semana largo para 2026 será recién en el mes de febrero. En esta oportunidad será un receso bastante largo , ya que habrá dos días feriados consecutivos que se suman a un fin de semana.

El fin de semana largo de carnaval está programado para el lunes 16 y el martes 17 de febrero para este 2026.

Entonces, habrá un descanso XXL de cuatro días , si se combina con el sábado 14 y domingo 15. Además de la fiesta y los disfraces, el fin de semana largo de carnaval es ideal para planear una viaje alrededor del país o al exterior.

Todos los fines de semana largos en 2026

Además del fin de semana largo por los feriados de carnaval, el resto de los días de descanso confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:

Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril , feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo

, feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo Viernes 1 de mayo, feriado del Día del Trabajador

feriado del Día del Trabajador Lunes 25 de mayo, feriado del Día de la Revolución de Mayo

feriado del Día de la Revolución de Mayo Lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre, feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre, feriado del Día de la Soberanía Nacional

feriado del Día de la Soberanía Nacional Viernes 25 de diciembre, feriado de Navidad

Por otra parte, el decreto 614/2025 habilita al gobierno a fijar un feriado en el lunes inmediato posterior o el último viernes previo de una fecha trasladable si es sábado o domingo, aunque en 2026 no hay días que coincidan con esta definición. No obstante, en las próximas semanas pueden sumarse otro fin de semana largo a la agenda si se modifica la correspondencia del feriado del miércoles 17 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

De dónde proviene la tradición del carnaval

No hay certezas sobre el origen del carnaval. En distintos lugares y con diferentes características, fue surgiendo esta tradición que aún perdura en la actualidad. Lo que sí se tiene en cuenta es que es una festividad asociada a la cuaresma, la festividad cristiana.

La cuaresma corresponde al período de cuarenta días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de Resurrección, tiempo de ayuno y penitencia en memoria de los cuarenta días que ayunó Jesús en el desierto, y en preparación de la Semana Santa y la Pascua. Por esto la fiesta de carnaval está pensada como un período de excesos, libertinaje y desenfreno previo a la cuaresma, momento de abstinencia y austeridad.

Cada país guarda sus propias tradiciones alrededor del carnaval. En Argentina, los carnavales comenzaron a celebrarse en Buenos Aires el siglo XVII, en una fusión entre el legado español y la cultura africana de los esclavos negros. En ese entonces, el carnaval se organizaba en casas privadas y con el tiempo se trasladó a espacios más abiertos y públicos. A finales del siglo XIX se registraron las primeras comparsas y corsos.

Ya llegado el siglo XX surgieron las murgas y antes del comienzo del siglo XXI la Legislatura porteña declaró estos festejos como Patrimonio Cultural de la Ciudad. Durante la última dictadura militar en 1976, el Carnaval fue eliminado del calendario de feriados. Sin embargo en 2010 fue restablecido y para 2011 volvió al almanaque como Feriado Nacional.