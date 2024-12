Escándalo: la millonaria cifra que pagó la Legislatura de Neuquén por un show de Leda Bergonzi

Cómo es el trámite para no perder los medicamentos gratis de Pami

Leda denunció a su exproductor

No es la primera vez que Leda Bergonzi se ve envuelta en escándalos. Hace algún tiempo, su exproductor denunció en diálogo con La Capital: "Duele la estafa en nombre de Dios".

El reconocido productor casildense Alberto Castillejo apostó por acompañar a Leda Bergonzi en su carrera musical, pero su relación duró apenas unos meses. El empresario aseguró que Leda no quiso firmar contrato ya que aseguró que "la Iglesia la controlaba" y dejó entrever que la fundación Soplo de Dios Viviente no tendría todos los papeles en regla. Además, criticó que Leda con su secretaria intentaron hacer negocios por detrás de él. "Leda es un lobo con piel de cordero", sostuvo.

La relación entre Castillejo y Leda no fue de las mejores. Tenían pautadas presentaciones en distintos puntos del país donde no se vendieron la cantidad de entradas que pensaban que iban a vender con los shows musicales. La mujer evadió el tema cuando fue consultada por las declaraciones de quien hasta no hace mucho trabajaba con ella, y ahora directamente recurrió a la Justicia.

En septiembre sorprendió al mostrarse junto a dos figuras mediáticas de la escena porteña en redes sociales. Se trata del abogado Fernando Burlando y del periodista Fernando Mancini. Era una “reunión de trabajo”, con una “fuerte importante en la fe”. Sostuvieron que se vienen “cosas importantes”.

Ante este escenario, el abogado penalista rosarino Gustavo Feldman, acompañado por Liza Feldman y Marcos Monetti, asumió la defensa del productor y empresario Castillejo y lo acompañará en el trajín legal. "Ante la denuncia falsa de Leda Bergonzi hecha en Ciudad de Buenos Aires asumimos la defensa de su exrepresentante. Ni la mentira ni la calumnia duele como la verdad. Hay que evitar que se sigan burlando de la desesperación de la gente", escribió Gustavo Feldman en su cuenta de X.