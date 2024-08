Exproductor denuncia a Leda tras sus shows musicales: "Duele la estafa en nombre de Dios"

Leda Bergonzi, la rosarina a la que se le atribuyen sanaciones, fue denunciada públicamente por el reconocido productor Alberto Castillejo, quien la acompañó en un tramo de sus presentaciones musicales . Entre otras cosas, el hombre asegura que Leda no quiso firmar contrato ya que aseguró que "la iglesia la controlaba", dejó entrever que la fundación Soplo de Dios Viviente no tendría todos los papeles en regla y criticó que Leda con su secretaria intentaron hacer negocios por detrás suyo. " Duele la estafa en nombre de Dios. Es un lobo con piel de cordero", sostuvo.

El productor le contó a este medio que contactó a Leda en septiembre de 2023 en búsqueda de una artista que cante temas religiosos de la iglesia católica “como los hay en los templos evangélicos”. Según su testimonio, idas y vueltas dilataron el acuerdo que finalmente se concretó en el segundo trimestre de 2024. “Nos juntamos en Roldan, donde ella vive y tras arreglar todo me toma de los hombros y me dice ‘Alberto, Dios te puso en mi camino’”, recordó Castillejo y aseguró que la “sanadora” no quiso firmar un contrato excusándose “que la iglesia la controlaba”.

Una interrumpida gira por Argentina

El 15 de julio en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza fue la primera cita. Un espacio para 2.000 espectadores, pero Leda y su productor lograron vender menos de 700 entradas.

“Por cada show cobró 2 millones de pesos y me aclaró que no lo podía facturar por problemas por la Afip. Tengo todo documentado”, fustigó Castillejo, quien dejó entrever que la fundación Soplo de Dios Viviente no tendría todos los papeles en regla.

Al caché de la cantante se le sumó el traslado de los músicos y asistentes: “Unos 5 millones de pesos más, sin contar la contratación del lugar, sonido, publicidad y más”, subrayó. El empresario reconoció: "Cada acción era todo a riesgo mío porque es negocio, a veces se gana y a veces se pierde. En Mendoza fue un fracaso”.

El acuerdo entre las partes no finalizó allí ya que diez días más tarde estaba pactada una gira por el NEA. El 26 de julio en Sáenz Peña, Chaco, y el 27, Corrientes Capital. “En Chaco estuvimos en un lugar para 4.000 personas y fueron 320, mientras que en Corrientes fuimos al club Boca Unidos y no llegamos a las 700”, sostuvo el empresario.

En agosto tenía programadas presentaciones en Casilda el 9 y en Las Parejas el 10. "Para el primero tenía vendida 62 entradas y para el segundo unas 40”, esbozó el productor. Estos shows, reveló, fueron cancelados cuando finalizó la gira en Corrientes.

Los proyectos de Leda como cantante también incluían una gira por Paraguay con tres shows, llegar a Colombia “para lo que pagué 2.400 dólares en publicidad para hacerla conocida”, aseguró Castillejo y un posible desembarco en México. También se comenzó a gestionar una fecha para el Gran Rex con importantes artistas invitados. Sin embargo, el exsocio musical de Leda sentenció: “No la conocen en ningún lado y en donde la conocen, no les interesa como cantante”.

Sospechas de estafa

Castillejo contó que tras el viaje a Mendoza, sus colegas le advirtieron algo que estaba ocurriendo a sus espaldas: “En medio de los shows y las proyecciones, me llama gente del rubro y me dicen que me estaba estafando. Ella y su secretaria se iban a Buenos Aires a reunirse con mis contactos y cerrar los negocios por atrás”, denunció.

En total, el empresario aseguró que invirtió unos 15.000 dólares para “fabricar” a Leda como cantante, pero dijo que la frustración va más allá del dinero: “Lo que más me duele es la estafa que está haciendo esta chica en nombre de Dios, es un lobo con piel de cordero”, subrayó.

“A ella la ayuda el intendente de Rosario, el gobernador y toda la gente que desinteresadamente colaboran con ella en La exRural, pero las que se llevan la plata de las ofrendas son Leda y su secretaria”, cerró indignado Alberto Castillejo.

El intendente Pablo javkin salió este lunes a aclarar que el vínculo que tiene el municipio rosarino con Leda es a través de su fundación y que si existe alguna denuncia en su contra se actuará como siempre en estos casos. “La Fundación debe funcionar a requerimiento de la ley. Si tuviésemos alguna denuncia en su contra, actuaríamos de inmediato”, sostuvo. Tal como ya se había aclarado en otras oportunidades, el mandatario local dijo: "Cuando hay un fenómeno religioso que moviliza a muchísima gente, la función del municipio es ordenar. No se puede dejar a los vecinos de una zona sin salir tranquilos a las calles durante tanto tiempo. Y creo que eso lo hicimos bien y lo haríamos de nuevo”.

Quién es Leda, una pregunta que se repite

Leda lidera un fenómeno espiritual que, tras cambiar varias veces de sede, fue creciendo en popularidad. La mujer oficiaba reuniones en 2023 en la Iglesia Catedral, de donde se retiró a mediados de ese año, para pasar brevemente por un espacio en Pichincha, protagonizar varios encuentros en el predio de la ex Rural en el Parque Independencia y, finalmente, desembarcar en el salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario.

Tiempo más tarde, Leda volvió a la ex Rural. El regreso al predio ubicado en el parque Independencia se produjo al llegar a un nuevo acuerdo con el municipio rosarino para brindar contención y una mejor atención a las miles de personas que se acercan a escuchar un mensaje espiritual. En cada martes de convocatoria se puede ver una larga hilera de personas esperando para participar de las reuniones que lidera.

"They came by the thousands, praying for a miracle", publicó en su idioma original The Washington Post, tratando de explicar el fenómeno Leda Bergonzi y por qué "llegan de a miles, rezando por un milagro". Y ya desde el título ensaya una respuesta: "Una sanadora con jeans ajustados está haciendo que los católicos regresen a misa".

Leda tuvo un crecimiento exponencial y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un nombre fácilmente reconocible para los rosarinos, que acudieron de a miles a escuchar su palabra y esperar durante largas horas su abrazo. Y esa misma explosión no demoró en llegar a toda la provincia, a toda Argentina e incluso a países limítrofes. Ahora, esta mujer de 44 años que asegura ser "una persona común y corriente" y que dice ser "un instrumento de Dios", aparece en titulares de portales latinoamericanos y de Estados Unidos.

"La nueva beata argentina de 44 años que es casada y tiene cinco hijos", es la presentación del portal Semana, parte de un conglomerado de medios colombiano. Destaca que Leda "no accede a ningún beneficio económico por parte de quienes acuden a ella" y, por supuesto, no omite que "ha atendido a familiares del astro argentino Lionel Messi, como su madre Celia Cuccittini y su hermano Matías".

Cada vez que convoca, interminables filas de seguidores que confían en sus dones milagrosos de sanación se acercan. Cruzando la cordillera, cada vez son más los que se preguntan quién es Leda, y de hecho su nombre aparece entre las búsqueda más destacadas del año pasado en Google Chile: en la lista de "quién es" se codea con personalidades como Tini, Silvina Luna y Dalai Lama.

Leda cantante, en teatros y YouTube

La rosarina a la que le atribuyen poderes sanadores suele cantar en las reuniones que lidera y hace algún tiempo lanzó varios videoclips en los que mostró sus habilidades como cantante.

Los videos, que tienen una duración de entre 4 y 5 minutos, fueron compartidos en el canal de YouTube del grupo Soplo de Dios Viviente. "Esperamos que les sea de bendición. Nos ayudarían mucho compartiendo el video con aquellos hermanos que lo necesiten. Y si les es posible poner me gusta y suscribirse para poder llegar a más personas por medio de la recomendación de YouTube", es el texto que acompaña los videos.

Uno de los videos de Leda en YouTube es "Demente", una canción escrita por el dúo de música religiosa Tercer Cielo. Las otras son "Tu eres el agua viva" (Hermana Glenda) y "Para salvarte" (María Virginia Schpeir).

En todos los videos, las imágenes de la supuesta sanadora rosarina -quien canta gran parte del tema con sus ojos cerrados- se intercalan con registros de las bendiciones y las oraciones que comparte con sus seguidores en Rosario.