Leda vuelve a Rosario, su primera presentación después de que el Arzobispado le soltara la mano

"Yo le pregunté al arzobispado si había hecho algo mal y me dijeron que no, que se trata de un tiempo de purificación de los carismas como siempre ocurrió en la Iglesia, incluso con los santos", contó Leda en diálogo con "Valores Religosos".

Leda aclaró: “El que cura es Dios y nosotros somos sus instrumentos como él quiere y hasta cuando él quiera. Y si fuimos útiles, bienvenido”. Pero cuestionó que sólo los sacerdotes puedan imponer las manos. “En Hechos de los Apóstoles dicen que ellos se imponían las manos unos a otros. No dicen que las imponían los sacerdotes. Según el Evangelio, cualquiera pude imponer las manos. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo un carisma de sanación. ¿Qué culpa tengo? ¿Tiene que ver que soy mujer? Están los testimonios contundentes de curación. Están los exámenes clínicos…”

La rosarina profundizó al respecto: “Sinceramente, el no imponer las manos a mí no me perjudica, pero me apena la gente”. En esa línea, agregó en la nota replicada por el diario Clarín: "El arzobispo me dijo que había muchos sacerdotes que no estaban de acuerdo con lo que yo hacía y eso influyó en su decisión”.

Sobre los cuestionamientos sobre sus encuentros de sanación y los supuestos beneficios económicos, Leda afirmó que eso lo dijeron “las malas lenguas, pero no figura en el comunicado, ni me lo dijo el arzobispo. Lo nuestro siempre fue muy claro. Siempre pedimos alimentos para los más necesitados. Más aún: nunca puse en marcha la fundación y, por tanto, no se habilitó una cuenta bancaria. Sí tuvimos que empezar a utilizar ticketeras para ordenar el ingreso de gente y evitar el caos que se producía en cada encuentro”.

El rechazo del Arzobispado de Rosario a Leda Bergonzi

El último mes el nombre de Bergonzi volvió a estar en boca de todos luego de anunciar que en su gira de shows de septiembre, octubre y noviembre en distintas ciudades del país tenía previsto no solo cantar, sino que también realizaría “imposición de manos”, momento en el que supuestamente despliega sus poderes sanadores. Lo particular es que, a diferencia de las reuniones de fe, las entradas para estos eventos son pagas, la más cara con un costo de 22 mil pesos. Esto le valió el rechazo de la Iglesia Católica.

Si bien ya es conocido que Leda dice sanar mediante este método, recibió diversos cuestionamientos en sus redes sociales por cobrar entradas, que se venden a través de un reconocido sitio de tickets. Sin tanto éxito en el mundo del canto, en el que intentó incursionar de varias formas, recurrió a esta nueva metodología para encontrarse con quienes la siguen en distintos puntos del país. Es decir, expresar en los avisos de difusión explícitamente que realizará imposición de manos.

La imposición de manos es un gesto muy significativo en la tradición bíblica, con una amplia diversidad de propósitos. El jueves pasado, el Arzobispado de Rosario publicó un comunicado distanciándose de Bergonzi, aclarando que la Iglesia reserva esta práctica "a los sacerdotes para la comunicación del espíritu santo".

Es en este marco que el Arzobispado de Rosario decidió suspender cualquier actividad pastoral realizada en nombre de la Iglesia por parte del espacio "Soplo de Dios Viviente", al que pertenece Leda Bergonzi. El escrito, firmado por el arzobispo Eduardo Eliseo Martín, causó conmoción, aunque se esperaba de un momento a otro mientras avanzaba la popularidad (y la polémica) en torno de la mujer que, en los últimos tiempos sumó a su misión de fe espectáculos musicales pagos.

La Capital pudo saber que, con el correr del tiempo, el Arzobispado evaluó sus actitudes, muchas de las cuales no cayeron bien. Por ejemplo, la práctica de imposición de manos o la movilización a través del milagro. Puertas dentro de la entidad religiosa aseguran que no es el único camino a seguir.

Martín detalló que, "habiendo realizado oportunamente las consultas necesarias y habiendo recibido el parecer del equipo de sacerdotes que acompañan esta experiencia", en el grupo Soplo de Dios Viviente "se advierten signos positivos y a la vez significativos elementos que necesitan ser purificados para que resplandezca la obra de Dios".

Además, sostuvo: "Hasta tanto no se avance en este proceso de purificación y cumplimiento de las indicaciones oportunamente dadas, prudencialmente se suspende cualquier actividad pastoral realizada en nombre de la Iglesia Católica".

Quién es Leda, una pregunta que se repite

Leda lidera un fenómeno espiritual que, tras cambiar varias veces de sede, fue creciendo en popularidad. La mujer oficiaba reuniones en 2023 en la Iglesia Catedral, de donde se retiró a mediados de ese año, para pasar brevemente por un espacio en Pichincha, protagonizar varios encuentros en el predio de la ex Rural en el Parque Independencia y, finalmente, desembarcar en el salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario.

Tiempo más tarde, Leda volvió a la ex Rural. El regreso al predio ubicado en el parque Independencia se produjo al llegar a un nuevo acuerdo con el municipio rosarino para brindar contención y una mejor atención a las miles de personas que se acercaron a escuchar un mensaje espiritual. Luego estuvo en el camping del sindicato de Recolectores y luego de la polémica con el Arzobispado suspendió varios de sus shows.

"They came by the thousands, praying for a miracle", publicó en su idioma original The Washington Post, tratando de explicar el fenómeno Leda Bergonzi y por qué "llegan de a miles, rezando por un milagro". Y ya desde el título ensaya una respuesta: "Una sanadora con jeans ajustados está haciendo que los católicos regresen a misa".

Leda tuvo un crecimiento exponencial y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un nombre fácilmente reconocible para los rosarinos, que acudieron de a miles a escuchar su palabra y esperar durante largas horas su abrazo. Y esa misma explosión no demoró en llegar a toda la provincia, a toda Argentina e incluso a países limítrofes. Ahora, esta mujer de 44 años que asegura ser "una persona común y corriente" y que dice ser "un instrumento de Dios", aparece en titulares de portales latinoamericanos y de Estados Unidos.

"La nueva beata argentina de 44 años que es casada y tiene cinco hijos", es la presentación del portal Semana, parte de un conglomerado de medios colombianos. Destaca que Leda "no accede a ningún beneficio económico por parte de quienes acuden a ella" y, por supuesto, no omite que "ha atendido a familiares del astro argentino Lionel Messi, como su madre Celia Cuccittini y su hermano Matías".

Cada vez que convoca, interminables filas de seguidores que confían en sus dones milagrosos de sanación se acercan. Cruzando la cordillera, cada vez son más los que se preguntan quién es Leda, y de hecho su nombre aparece entre las búsquedas más destacadas del año pasado en Google Chile: en la lista de "quién es" se codea con personalidades como Tini, Silvina Luna y Dalai Lama.

Leda cantante, en teatros y YouTube

La rosarina a la que le atribuyen poderes sanadores suele cantar en las reuniones que lidera y hace algún tiempo lanzó varios videoclips en los que mostró sus habilidades como cantante.

Los videos, que tienen una duración de entre 4 y 5 minutos, fueron compartidos en el canal de YouTube del grupo Soplo de Dios Viviente. "Esperamos que les sea de bendición. Nos ayudarían mucho compartiendo el video con aquellos hermanos que lo necesiten. Y si les es posible poner me gusta y suscribirse para poder llegar a más personas por medio de la recomendación de YouTube", es el texto que acompaña los videos.

Uno de los videos de Leda en YouTube es "Demente", una canción escrita por el dúo de música religiosa Tercer Cielo. Las otras son "Tu eres el agua viva" (Hermana Glenda) y "Para salvarte" (María Virginia Schpeir).

En todos los videos, las imágenes de la supuesta sanadora rosarina -quien canta gran parte del tema con sus ojos cerrados- se intercalan con registros de las bendiciones y las oraciones que comparte con sus seguidores en Rosario.