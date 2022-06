Escalofriante: el momento en que una beba es salvada por un vecino cuando intentaba cruzar la calle

Todo sucedió cuando un vecino de Lobos que tiene un comercio cercano estaba estacionando su vehículo y advirtió la situación que estaba por acontecer ni bien la bebé bajó del cordón de la acera para cruzar la calle, obviamente sin percatarse del riesgo y camino a lo que podría haber sido su muerte segura.

Bonifacio, el nombre del héroe de Lobos, narró su vivencia luego en el noticiero de Canal 13 de Buenos Aires, y detalló como fueron esos momentos en que instintivamente salió corriendo de su auto a rescatar a la bebé y entregársela a su madre.

"Estaba por estacionarme en mi camioneta, unos metros antes, y terminé de estacionarme. Cuando bajé vi a la bebé como podría haber visto cualquier otra cosa, pero me llamó la atención, y no podía salir del estupor de ver esa situación. No se me hubiera en mi vida pasado por la cabeza. Tardé como 10 minutos después de que pasó para entenderlo porque era como estar en una película" relató el oportuno salvador de la criatura.

Una bebé cruzaba la calle gateando y un hombre la salvó justo a tiempo

La mamá de la beba no se dio cuenta

De acuerdo a sus dichos, la mamá de la bebé también es comerciante en Lobos y en ningún momento se percató de que su pequeña hija había salido del local hacia la calle.

Observar el video provoca escalofríos por la peligrosidad que transmite, sólo de imaginar como hubiera seguido la acción sin la intervención de Bonifacio.

La gesta que él califica como "normal y que cualquiera en su lugar hubiese realizado", fue captada por cámaras de seguridad de la propia ciudad de Lobos, y allí fue en donde el mismo protagonista del acto heroico logró tomar real dimensión de lo acontecido.