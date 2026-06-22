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Directores y exfundadores de Bioceres denuncian maniobras de extorsión de Sergio Airoldi

Desde el grupo afirmaron que están estudiando la posibilidad de presentar una denuncia en los tribunales santafesinos en las próximas semanas

22 de junio 2026 · 17:45hs
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Directores y exfundadores de Bioceres denuncian maniobras de extorsión de Sergio Airoldi.

Directores y exfundadores de Bioceres denuncian maniobras de extorsión de Sergio Airoldi.

Directores y exfundadores de Bioceres SA consideraron que la denuncia por lavado de dinero presentada por el empresario Sergio Airoldi en los tribunales federales "es la coronación de una serie de maniobras extorsivas que venimos padeciendo desde hace meses, cuyo denominador común fue la búsqueda de un arreglo económico por fuera del proceso que lleva la justicia provincial de Santa Fe".

Entre los denunciados esta Aimar Dimo, Marcelo Carrique, Federico Trucco y Manuel Sobrado, entre otros.

"Hasta enero de este año se mantuvieron conversaciones con el señor Nicolás Avelino, quien actuaba en representación del señor Airoldi. En las mismas, las propuestas buscaban generar mecanismos para obtener compensaciones económicas de dudosa legalidad, al margen de los procedimientos concursales en curso. Ante nuestra negativa, sobrevino primero la amenaza y luego esta denuncia", señalaron.

Para el grupo de fundadores, la elección de la figura de lavado de activos no es casual. "Hay una decisión deliberada de construir un delito federal para poder recurrir a la justicia federal, evitar la jurisdicción provincial y obtener algún tipo de beneficio procesal. Es una maniobra extorsiva con forma judicial."

Desde el grupo afirmaron que están estudiando la posibilidad de presentar una denuncia en los tribunales santafesinos por extorsión en el curso de las próximas semanas.

"Los directores y exfundadores venimos señalando hace meses que el default y la quiebra posterior de Bioceres SA no fueron inevitables y formaron parte de una estrategia del nuevo accionista controlante, que reportó ganancias en Wall Street por casi 100 millones de dólares en el marco del mismo proceso de quiebra".

"La quiebra no era el único camino posible para hacer frente a las obligaciones. Existían —y existen— bienes en otras sociedades del grupo, con facturación de varios millones de dólares y activos tangibles tanto en Argentina como en el exterior", señalaron y agregaron: "Estamos esperando y bregando por los intereses de accionistas y acreedores de Bioceres y tenemos plena confianza".

Sergio Airoldi, socio gerente de la empresa rosarina Air SRL, presentó una denuncia penal ante la Delegación Rosario de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) contra los exdirectores de Bioceres por los presuntos delitos de lavado de activos, administración fraudulenta, estafa, falsedad ideológica e insolvencia fraudulenta.

La presentación fue patrocinada por los abogados penalistas Froilán Ravena y Renzo Biga, y fue recibida por el titular de la delegación local de la Procelac, Juan Argibay Molina. Airoldi sostiene que entre abril y julio de 2024 su empresa invirtió dos millones de dólares en pagarés bursátiles emitidos por Bioceres SA, de los cuales solo cobró un primer vencimiento de 250.000 dólares, quedando un saldo impago de 1,75 millones.

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