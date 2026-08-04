¿Es bueno caminar después de comer?: qué dice la ciencia

Distintos estudios analizaron el impacto de la actividad física después de las comidas. Cuál es el veredicto

En los últimos tiempos, la ciencia se ha interesado por los pequeños hábitos que pueden contribuir a mejorar en alguna medida el bienestar de las personas. Desde lo que se come hasta lo que se hace, las distintas actividades del día a día fueron puestas en el foco y uno de los mitos que no podía quedar fuera del análisis fue la relación entre la digestión y la actividad física.

No se trata solamente de lo que se come, sino de cómo se come, cuándo se come, qué se hace antes y qué se hace después. Todas estas etapas forman parte del momento de la alimentación y estudiarlos permite a los especialistas formular las recomendaciones más útiles para la población.

Recientemente se han explayado las investigaciones alrededor de actividades cotidianas y sencillas como las caminatas, la ingesta de líquidos y los alimentos elegidos. Con el objetivo de cuidar siempre al organismo, los análisis ayudaron a definir si las prácticas son efectivamente beneficiosas o es preciso ajustarlas.

Qué dice la ciencia sobre caminar luego de las comidas

La idea de que la digestión mejora con la caminata luego de las comidas está instaurada hace tiempo en el conocimiento general de la población. Aunque también existen opiniones que defienden la digestión en la quietud. Por esto, resulta importante saber qué tanta verdad llevan esas afirmaciones y los motivos que las justifican.

Según la revista “Eating Well”, se puede confirmar que, efectivamente, caminar después de las comidas tiene un impacto significativo sobre el metabolismo. Dos de sus principales beneficios tienen que ver con que mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los picos de glucosa en sangre.

Con respecto a esto, un estudio de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) determinó que las caminatas post comidas pueden reducir hasta en un 12% los niveles de azúcar en sangre, por lo que se puede pensar a esta actividad como una estrategia firme y accesible para prevenir y controlar enfermedades como la diabetes.

Pero los beneficios de la caminata no se reducen únicamente a su trabajo como reguladora glucémica, sino que también pueden ser útiles para quienes persiguen el objetivo de reducir el peso. En ese marco, algunos estudios publicados en los medios de medicina internacional afirmaron que los efectos son mejores si la caminata se realiza inmediatamente luego de la comida y no dejando pasar más de una hora.

Los pasos luego de la comida también son aliados para optimizar el sistema digestivo, ya que favorecen el tránsito de los alimentos y reducen las molestias como la hinchazón, los gases, eructos y calambres. Este estudio fue publicado en “Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench”.

Asimismo, esta actividad puede reducir el contacto con bacterias intestinales, así como disminuir la acumulación de gas y la exposición al ácido gástrico. De esta manera se logra reducir considerablemente la tasa de acidez estomacal y síntomas de reflujo.

Y en cuanto a lo psicológico, estudios han apuntado el impacto positivo de la caminata en el estado de ánimo. Cualquier movimiento aunque sea leve y de baja exigencia estimula la liberación de hormonas como endorfinas, serotonina y dopamina. Estas funcionan como neurotransmisores asociados a las emociones positivas y a las sensaciones de bienestar, como lo indicó el portal Mayo Clinic.

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Cuánto y cuándo se debe caminar para obtener beneficios después de comer

No está definido con exactitud un único número como tiempo adecuado de caminata post comida. En base a la fuente y al objetivo que se persiga, el tiempo de duración varía.

Por ejemplo, si el objetivo es reducir los niveles de azúcar en sangre, la revista Eating Well recomendó entre 2 y 5 minutos de caminata post comida. Por su parte, el estudio de la universidad neozelandesa recomendó 10.

Si a la duración de la caminata se la lleva entre 60 y 90 minutos después de comer, podría contribuir aún más a mitigar los picos de azúcar, ya que tienden a registrarse en ese lapso. Pero según se ha analizado, solo 5 minutos de caminata ya aportan mayores beneficios que hacer la digestión en la quietud.

Puede ocurrir que algunas personas no se sientan físicamente listas para caminar inmediatamente luego de las comidas y experimenten un leve malestar gastrointestinal si lo hacen. En este caso, también contemplado por distintos estudios, se sugiere esperar entre 10 y 15 minutos antes de comenzar a caminar y optar por un ritmo moderado.

Qué otros hábitos se pueden incorporar para mejorar la digestión

Según el portal Mayo Clinic otro hábito favorable para la digestión es el consumo de agua durante o después de una comida. Esto facilita la descomposición de alimentos, lo que permite una mejor absorción de nutrientes por parte del organismo.

Asimismo, el agua previene el estreñimiento y es la bebida más sana para acompañar cualquier comida.

Otros estudios, provenientes de la Universidad de Harvard, determinaron que otro tipo de bebidas recomendable es la infusión de manzanilla, ya que tienen efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico.

La manzanilla mostró eficiencia en el alivio de malestares como la indigestión, las náuseas y los espasmos gastrointestinales, gracias a su capacidad para relajar el músculo liso del tracto digestivo.