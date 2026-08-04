La función de Apple que detecta llamadas sospechosas y Spam

Con la función “Call Screening”, se aplica un filtro de llamadas que detecte el spam antes de que el usuario decida contestar. Cómo se usa

La función de Apple permite identificar llamadas antes de que el usuario tenga que atenderlas

Hace relativamente poco, cuando Apple anunció la llegada de IOS 26 , su nuevo sistema operativo, aparecieron diferentes funciones más que interesantes para los usuarios. Entre ellas, no ha pasado desapercibida una herramienta que promete solucionar una situación cotidiana: detecta llamadas spam antes de que el usuario atienda el teléfono.

“Call Screening” es el nombre que lleva la novedosa función encargada de rastrear llamadas. La herramienta funciona de modo similar a la ya conocida “Call Assist” de Google. Para utilizarla no hace falta tener conexión a internet ya que funciona a través de la inteligencia artificial integrada al equipo.

Esta es una de las tantas herramientas que propone Apple en su última actualización de sistema, en las que utiliza su propia Inteligencia Artificial para innovar en los servicios, facilidades y comodidades ofrecidas por el teléfono Iphone.

De qué se trata Call Screening

La nueva función de Apple apunta contra una situación que todos los propietarios de una línea telefónica atraviesan. Las constantes llamadas desde números privados o las llamadas SPAM son una realidad y una molestia para muchos usuarios que las reciben constantemente sin saber si contestar o no.

A raíz de esa situación cotidiana, el Call Screening se acerca como una herramienta útil que filtra llamadas. Pero lo que muchos usuarios se preguntan es: ¿cómo funciona exactamente este identificador?

Call Screening funciona a partir de la filtración de las llamadas recibidas en el celular. Este filtro tiene la capacidad de rastrear el buzón de voz de forma directa y preguntar cuál es el motivo de la llamada y a qué nombre se realiza con el fin de recopilar información. Una vez que estos datos son recuperados, la herramienta los muestra en pantalla para que el usuario lea, sin haber atendido aún la llamada, de qué se trata.

De esta manera, quien reciba una llamada de un número desconocido, privado o SPAM podrá obtener la información necesaria para ponerla en contexto y elegir si responder o no.

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Cómo activar el Call Screening

Esta función está disponible en cualquier Iphone que cuente con la última actualización de Apple. Para activarla, es preciso seguir una serie de pasos sencillos:

Abrir la app de “Ajustes” de Iphone

Clickear en “Apps” luego en “Teléfono” y finalmente en “Bloqueo e ID de llamadas”.

Activá una o más funciones de identificación.

Algunas de las opciones son:

Identificación de llamadas empresariales: Apple Business Connect o el proveedor de telefonía móvil identifican la información de la llamada.

Apps de identificación de llamadas: Las apps de identificador de llamada identifican la información de la llamada.

También existe la posibilidad de filtrar y silenciar llamadas de números desconocidos o no deseadas y bloquear llamadas de personas o números específicos. Todo esto puede configurarse desde la aplicación de ajustes.