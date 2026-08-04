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El fuerte posteo que publicó y luego borró la hermana de la influencer rosarina que denunció a Facundo Moyano

La joven apuntó directamente contra el sindicalista involucrado en el suceso ocurrido con Candela Arizaga.

4 de agosto 2026 · 16:09hs
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El fuerte posteo que publicó y luego borró la hermana de la influencer rosarina que denunció a Facundo Moyano

El exdiputado nacional y sindicalista Facundo Moyano se vio envuelto en un incidente con la modelo e influencer rosarina Candela Arizaga durante la madrugada de este martes. La joven salió corriendo desnuda de un edificio, él salió detrás de ella y los vecinos llamaron a la Policía.

El sindicalista quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad, aunque luego la joven declaró que Moyano “no le pegó” y que “no le hizo nada”. Sin embargo, este martes a la mañana, la también rosarina Victoria Arizaga, hermana de Candela, hizo un picante posteo en sus redes sociales, que luego borró.

“Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres”, escribió la joven en su cuenta de Instagram horas después del suceso en el que estuvo involucrada su hermana.

La historia, escrita en una placa negra con letras blancas, permaneció activa por algunos minutos en su perfil, hasta que fue eliminada.

Facundo Moyano quedó detenido tras el incidente

El exdiputado y jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

El fiscal Julián Pistone dispuso que Facundo Moyano quede alojado en la comisaría 13 A tras el incidente con una mujer en el barrio de Belgrano. Mientras, se dispuso una consigna de la Policía de la Ciudad en la casa del sindicalista.

A su vez, Pistone resolvió medidas de prueba para intentar esclarecer el hecho: se revisarán las cámaras de seguridad, serán citados los testigos del caso y se le consultó a la joven si quiere impulsar la denuncia penal y si requiere medidas de seguridad.

La influencer de 23 años que había denunciado a Facundo Moyano por un presunto episodio de violencia en un departamento de Belgrano negó que el exdiputado la hubiera agredido. Según su testimonio ante la Unidad de Violencia de Género, la situación se descontroló luego de que ambos consumieran drogas.

Durante su declaración, explicó que lo ocurrido fue consecuencia del estado en el que se encontraban por el consumo de sustancias, según informó el periodista de TN Sergio Farella.

En paralelo, el informe de la médica legista incorporado a la causa consignó una lesión en la rodilla de la influencer. De acuerdo con la evaluación, se trataba de una lastimadura compatible con una caída que la mujer habría sufrido en la calle, sin que se registraran otras lesiones.

El hecho

Cerca de las 5 de la madrugada, una joven influencer salió corriendo desnuda de un edificio ubicado en avenida del Libertador 5414, esquina Virrey Loreto. El exdiputado y sindicalista la siguió y fue interceptado por efectivos en medio de la calle.

Un video registrado por un testigo muestra a la joven semidesnuda y visiblemente desorientada mientras camina de forma errática por la avenida del Libertador.

La policía y el SAME desplegaron un amplio operativo en plena avenida del Libertador. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, afirmó un vecino.

El diputado nacional y abogado “Huguito” Moyano ingresó a la comisaría 13 pasadas las 8.30 para tomar conocimiento de la causa y asistir a su hermano Facundo. Luego, se confirmó que el exdiputado es defendido por los abogados Alfredo Gascon y Miguel Molina.

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