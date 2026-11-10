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Tenis: destacada cosecha de la FST en el Campeonato Nacional Sub 10

Los equipos masculino y femenino de la Federación Santafesina de Tenis hicieron podio en la ciudad de Mendoza

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

10 de noviembre 2026 · 21:05hs
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La delegación de la FST cerró su participación en Mendoza con un balance positivo.

La delegación de la FST cerró su participación en Mendoza con un balance positivo.

Los seleccionados masculino y femenino de la Federación Santafesina de Tenis (FST) tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Nacional Sub 10 por equipos, disputado en Mendoza. Los varones se consagraron subcampeones, mientras que las mujeres alcanzaron el tercer puesto, coronando una semana de competencia con importantes resultados y una valiosa experiencia deportiva.

La delegación de la FST cerró su participación en Mendoza con un balance altamente positivo. Los dos representativos lograron ubicarse entre los mejores equipos del país, reflejando el trabajo que se viene realizando en el desarrollo del tenis formativo de la región.

En la rama masculina, el equipo integrado por Fausto Vásquez Vattier, Gorán Yercovich y Joaquín Méndez, bajo la conducción del profesor Mateo López, alcanzó la final del certamen y se quedó con el segundo puesto, luego de caer ante Buenos Aires en un encuentro muy disputado y de agónico desenlace.

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El camino

El camino de los jugadores de la FST hacia la definición fue impecable. Durante la fase de grupos, se mantuvieron invictos y consiguieron tres contundentes victorias: superaron a San Juan A por 3 a 0, a Tenis Centro por idéntico resultado y a Bahía Blanca también por 3 a 0.

Con la clasificación asegurada, los representantes de la FST continuaron demostrando su nivel en las instancias eliminatorias. En cuartos de final derrotaron a Neuquén por 3 a 0 y posteriormente, en semifinales, vencieron a Córdoba por 2 a 1, resultado que les permitió acceder al partido decisivo.

En la final, pese al esfuerzo realizado y a la paridad del encuentro, no pudieron ante Buenos Aires y finalizaron en un meritorio segundo lugar.

El seleccionado femenino también tuvo una actuación sobresaliente. El equipo conformado por Gina Mainardi, Isabel Fontan Landriel y Lourdes Ferrer, con María Emilia Mondino como capitana, logró superar con autoridad la fase clasificatoria y se ubicó en el podio nacional.

En su primera presentación, las mujeres de la FST vencieron a Mendoza A por 3 a 0 y luego repitieron el resultado frente a Catamarca, asegurándose el primer puesto de su grupo y el pasaje a la etapa de definiciones.

En esa instancia, el conjunto de la FST cayó ante Córdoba por un ajustado 2 a 1, por lo que debió disputar el encuentro frente a Buenos Aires. Allí, las representantes locales aseguraron el tercer lugar del campeonato, completando así una destacada participación de la delegación provincial.

De esta manera, tanto el equipo masculino como el femenino consiguieron finalizar entre los tres mejores del país, un resultado que pone de manifiesto el nivel competitivo alcanzado por los menores de la Federación Santafesina y el trabajo conjunto entre jugadores, entrenadores, clubes y familias.

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El balance de la temporada

Al realizar un balance de la experiencia en Mendoza y de lo conseguido a lo largo del año, el profesor Mateo López destacó el crecimiento deportivo y humano de los integrantes de la delegación, además del acompañamiento recibido durante toda la temporada.

“Fue un gran año y una experiencia enorme para toda la delegación de la Federación Santafesina de Tenis, tanto para los chicos como para el cuerpo técnico. Todos nos llevamos un enorme aprendizaje y crecimiento, tanto en lo grupal como en lo individual. En este tipo de competencias es muy importante el acompañamiento institucional y dirigencial, el apoyo de los clubes y, por supuesto, el de cada una de las familias, especialmente de los padres, que realizan un aporte fundamental para que los chicos puedan participar y desarrollarse. Más allá de esta experiencia, los resultados también nos acompañaron durante todo el año. Siempre estuvimos a la altura de las circunstancias y entre los mejores equipos del país. Hemos concluido una gran temporada”, concluyó López.

Minitenis: Último encuentro de la Etapa Naranja

Alrededor de 80 chicos participaron del último encuentro de Minitenis Etapa Naranja del calendario de la Asociación Rosarina de Tenis (ART). La actividad se desarrolló en las instalaciones de Rosario Rowing Club, en una jornada que combinó deporte, diversión y un importante acompañamiento familiar.

El certamen contó con una importante convocatoria que reunió a aproximadamente 80 jugadores de diferentes escuelitas de la región. La actividad contó con la coordinación de la profesora María Julia Sesma, responsable del área, quien estuvo al frente de una propuesta destinada a seguir promoviendo el acercamiento de los más pequeños al tenis.

La propuesta se desarrolló bajo la modalidad de dobles, utilizando canchas de dimensiones reducidas, redes adaptadas y pelotas de baja compresión. Estas características forman parte de la metodología de enseñanza del Minitenis, que busca adecuar el juego a las posibilidades de los niños, facilitando los primeros intercambios y permitiéndoles desarrollar sus habilidades en un entorno recreativo y participativo. En esta etapa de formación, el objetivo principal no está puesto en el resultado, sino en generar entusiasmo, confianza y el gusto por la práctica deportiva.

Además de la institución anfitriona, participaron las escuelitas de Gimnasia y Esgrima, Jockey Club Rosario, Atlético Provincial, Red Star, Talleres de Villa Diego, Social de General Galarza y AIB, que aportaron sus representantes para darle un marco regional a la jornada.

La profesora María Julia Sesma realizó un balance muy positivo de la actividad y destacó especialmente el acompañamiento de las familias y la predisposición de la institución anfitriona: “Se disfrutó de un hermoso día, con un gran marco familiar que acompañó a los chicos con aplausos y aliento durante toda la jornada. El club puso a disposición todas sus canchas y los pequeños dieron lo mejor de sí en cada partido”.

Y añadió: “Todos los participantes recibieron un refrigerio y sus merecidas medallas, como reconocimiento por haber formado parte de este encuentro. Además, los ganadores de cada zona obtuvieron un voucher para participar gratuitamente del próximo torneo Promocional”, expresó Sesma.

De esta manera, la Asociación Rosarina de Tenis cerró un nuevo capítulo de su calendario de Minitenis, reafirmando la importancia de generar espacios de encuentro para los más pequeños. Lo que se viene es la Gran Fiesta del Tenis para los menores, que se desarrollará el domingo 15 de noviembre en el Jockey Club de Rosario, con el cierre de todas las actividades de los más pequeños.

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