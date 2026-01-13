Tragedia en Brasil: una mujer, su pareja y su hijo de 4 años murieron electrocutados por un cable caído

Una mujer cayó con su moto sobre un cable energizado en Brasil. Su pareja y su hijo intentaron ayudarla y también perdieron la vida

Una tragedia sacude a Brasil . En la localidad de Maricá , en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, una familia completa murió electrocutada tras entrar en contacto con un cable de alta tensión caído en plena vía pública . El hecho ocurrió en el barrio Silvado y reavivó el debate sobre el estado del tendido eléctrico y la responsabilidad de las empresas prestatarias.

Las víctimas fueron identificadas como Júlia Lyandy Chagas , João Victor Vargas Ormond Gomes y Brian Vargas , el hijo de ambos, de apenas cuatro años. Según informaron fuentes de la Policía Militar , el episodio se produjo en la Estrada Comandante Celso , cuando Júlia practicaba cómo andar en moto.

De acuerdo al parte oficial, la mujer perdió el control del vehículo y cayó sobre un cable de alta tensión que estaba cortado, pero aún energizado , lo que le provocó una descarga eléctrica fatal. La situación se agravó porque, según testigos, la familia regresaba de una cascada cercana y estaban mojados , un factor que pudo haber intensificado la descarga.

Al advertir lo sucedido, João Victor intentó auxiliar a su pareja, pero también recibió una descarga eléctrica mortal al acercarse al cable. El niño, que presenció toda la escena, corrió hacia sus padres y fue alcanzado por otra descarga, que terminó con su vida en el lugar. Los tres fallecieron de manera casi instantánea.

Denuncias previas y demoras en la respuesta

Vecinos del barrio Silvado aseguraron a la prensa local que el cable caído había sido denunciado días antes, sin que se registrara una intervención efectiva. El Cuerpo de Bomberos de Maricá acudió rápidamente al lugar, pero no pudo actuar hasta que la empresa distribuidora ENEL, responsable del tendido eléctrico, interrumpió el suministro de energía.

Una vez asegurada la zona, personal de emergencias constató los decesos y la pericia policial inició las actuaciones correspondientes. La investigación quedó en manos de la 82ª Delegación de Policía de Maricá, que busca determinar responsabilidades y establecer si hubo negligencia en el mantenimiento de la red eléctrica.