Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak en su cumpleaños

El Servicio Secreto dijo que JD Vance no estaba al tanto del operativo, realizado para que pudiera operar "de manera segura" el personal de seguridad

Durante la visita de la familia Vance a India el Taj Mahal también fue cerrado a los visitantes.

El equipo de seguridad del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, hizo que se elevara el nivel de un río en Ohio la semana pasada para un viaje en kayak que él y su familia realizaron para celebrar su 41º cumpleaños.

El Servicio Secreto de Estados Unidos indicó que solicitó aumentar el flujo de agua para el río Little Miami para asegurar que las embarcaciones motorizadas y el personal de emergencia “pudieran operar de manera segura” cuando protegían al vicepresidente republicano, cuyo hogar está en Cincinnati.

Sus detractores criticaron inmediatamente la medida y dijeron que era muestra de prepotencia del vicepresidente, en especial dado el enfoque del gobierno del presidente Donald Trump en recortar el gasto gubernamental.

Richard W. Painter, quien se desempeñó como abogado de ética de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush, dijo en X que “es indignante que el cuerpo de ingenieros del ejército gaste dinero de los contribuyentes para aumentar el flujo de agua en un río para que el vicepresidente pueda ir en canoa cuando los recortes presupuestarios al Servicio de Parques Nacionales han afectado gravemente las vacaciones familiares para todos los demás”.

El portavoz Gene Pawlik dijo que el Distrito de Louisville del Cuerpo de Ingenieros aumentó temporalmente los flujos de salida del lago Caesar Creek, en el suroeste de Ohio, hacia el Little Miami “para apoyar la navegación segura del personal del Servicio Secreto de Estados Unidos”. Añadió que la medida cumplió con los criterios operativos y se encontraba dentro de la práctica normal.

“Se determinó que las operaciones no afectarían negativamente los niveles de agua río abajo o río arriba”, señaló en un comunicado. “Los interesados río abajo fueron notificados con anticipación del ligero aumento de flujo de salida, que ocurrió el 1º de agosto de 2025", un día antes del cumpleaños de Vance.

El portavoz de Vance, Parker Magid, dijo que el vicepresidente no estaba al tanto de que el río había sido elevado. “El Servicio Secreto a menudo emplea medidas de protección sin el conocimiento del vicepresidente o de su personal, como fue el caso el fin de semana pasado”, afirmó.

En otras partes del mundo se hicieron ajustes para viajes de la familia Vance. Durante un reciente recorrido por Italia, el Coliseo Romano fue cerrado al público para que su esposa, Usha, y sus hijos pudieran realizar una visita. El Taj Mahal también fue cerrado a los visitantes durante la visita de la familia Vance a India.