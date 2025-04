El tierno mensaje del Ogro Fabbiani a su hija Uma por su cumpleaños

Durante cinco años, Uma no entabló ningún vínculo con Fabbiani y no tenía problema de expresar públicamente que no tenía interés en relacionarse con el. Tanto es así que para la fiesta de sus 15 años decidió no invitar a su padre.

Sin embargo, en febrero de este año, el exfutbolista se instaló en Rosario cuando fue nombrado director técnico de Newell's Old Boys. Ya viviendo en la misma ciudad que su hija, Fabbiani pudo reconstruir su relación con Uma.

El reencuentro fue inmortalizado en una fotografía que subió el técnico a sus redes sociales. En la imagen, se lo veía junto a sus tres hijos: Uma, Santino y Ámbar, frutos de su relación con Gimena Vascón, su actual pareja. Junto a la tierna postal, escribió: “Mi equipo ideal para toda la vida”. El reencuentro emocionó a sus seguidores que no dudaron en comentar la publicación con palabras de apoyo, alegría y cariño.