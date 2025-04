El Ogro Fabbiani: "No estoy contento porque había que ganar pero vamos bien"

El Ogro Fabbiani mostró las dos caras del 0 a 0 con Argentinos Juniors. Por un lado no le gustó porque sabía que Newell's debía ganar para arrimarse a los octavos de final. Pero por el otro, sabe que su equipo sigue invicto y no perdió de nuevo, y ante un gran rival.

"No estoy contento, de local nos tenemos que hacer fuerte. Fue un tiempo para cada uno. Argentinos es el mejor equipo del torneo y no pateó al arco", red ondeó sus primero conceptos el técnico de Newell's.

El Ogro agregó que: "No fue correcta la toma de decisiones, no pudimos aprovechar las contras". Pero también apuntó que "hace siete partidos que no perdemos y venimos de jugar muy seguido. No se perdió pero me da bronca porque de local hay que ganar".