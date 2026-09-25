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Ansés: cómo realizar trámites de forma virtual

El organismo cuenta con un canal de atención virtual desde el cual se pueden realizar distintas gestiones directamente desde el celular o computadora. Qué trámites están habilitados

25 de septiembre 2026 · 17:35hs
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La Atención Virtual de Ansés permite realizar distintos trámites desde el hogar

La Atención Virtual de Ansés permite realizar distintos trámites desde el hogar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ofrece la posibilidad de realizar ciertos trámites a través de su canal de atención virtual, permitiendo a las personas resolver sus asuntos desde la comodidad de su propia casa.

La atención virtual de Ansés permite realizar trámites y consultas desde dónde se desee, sin necesidad de acercarse a una oficina. Para utilizar la atención virtual, sólo se necesita un celular, computadora o tablet con acceso a internet.

En cuanto a datos, se debe contar con el Cuil y la Clave de la Seguridad Social. El servicio está disponible desde las 0 a las 20.

>> Leer más: Anses: cómo inscribirse en el Programa Progresar Trabajo

Qué trámites se pueden realizar mediante la Atención Virtual de Ansés

Algunos de los trámites que se pueden realizar vía atención virtual son:

  • Alta o modificación de vínculos familiares
  • Consulta de fecha y lugar de cobro
  • Reclamo de un beneficio suspendido o un pago mensual no cobrado
  • Reclamo por la suspensión de un retiro por invalidez
  • Solicitud del Subsidio de Contención Familiar (solo jubilados y pensionados)
  • Reajuste por fallo judicial
  • Modificaciones de datos de cobro o cobertura médica
  • Autorización para el cobro de asignaciones

>> Leer más: Ansés entrega más de $380 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes son y cómo cobrarlo

Cómo solicitar la Atención Virtual de Ansés

Para ingresar a la atención virtual de Ansés, se le pedirá al usuario su Cuil y Clave de Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar el trámite a realizar y describir brevemente la situación junto con la documentación que la respalde.

Ya iniciado el trámite, se podrá consultar su estado y el historial de la solicitud desde la página oficial de Ansés, o bien desde la aplicación “Mi Ansés”. Si el organismo lo necesitara, se podría volver a solicitar algún dato o documento para continuar la gestión.

Cómo obtener la clave de Seguridad Social de Ansés

  • Ingresar a Mi Ansés
  • Buscar la opción “Creá tu clave”, en la parte inferior de la pantalla

Si el usuario ya tenía creada una clave pero no la recuerda, deberá elegir la opción “Olvidé mi clave” y seguir los pasos detallados

  • Acreditar la identidad.
  • Ingresar Cuil y luego el número de trámite del DNI
  • Responder las preguntas de seguridad

Si luego de tres intentos no logra responder las preguntas de seguridad, el usuario deberá acercarse, sin turno previo, a una oficina de la Ansés para generar la clave.

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