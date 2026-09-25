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"Mi Pami": cómo realizar trámites online desde la app

La obra social de los jubilados cuenta con un portal de autogestión para realizar trámites. Cuáles se pueden realizar y cómo hacerlos

25 de septiembre 2026 · 18:20hs
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El portal Mi Pami permite realizar distintas gestiones de manera online 

El portal "Mi Pami" permite realizar distintas gestiones de manera online 

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) intenta que el contacto con sus afiliados sea rápido y sencillo. Por esto, cuenta con el portal “Mi Pami”, que desde su creación sigue incorporando funciones nuevas y habilita a los jubilados a realizar sus trámites de manera online, sin tener que salir del hogar.

Según explica la obra social, "Mi Pami es un portal de autogestión online que te permite realizar trámites y consultar información personal de forma más simple y rápida, por internet, a través de una computadora o un celular, sin tener que acercarte a tu Agencia".

Con el pasar de los meses, Pami va incorporando nuevas funciones a Mi Pami, por lo que siempre es importante mantenerse atento para saber qué gestiones pueden realizarse directamente desde este portal.

>> Leer más: Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve

Qué trámites se pueden realizar desde Mi Pami

La lista siempre está sujeta a nuevas incorporaciones, pero en principio, desde Mi Pami es posible:

  • Imprimir la credencial provisoria

Este servicio es fundamental ya que genera, con rapidez, una nueva credencial a aquel afiliado que la haya perdido. Para los asociados a Pami es fundamental contar con la credencial para acceder a sus medicamentos, por lo que utilizar Mi Pami le asegura estar siempre cerca de una nueva credencial en caso de que ocurra algo con la original.

  • Consultar la cartilla médica

Para encontrar a los médicos especialistas, centros de salud y servicios médicos necesarios, el afiliado debe tener a mano la cartilla médica. Desde Mi Pami se pueden consultar no sólo cuestiones acerca del médico ya asignado, sino que ante cualquier necesidad se puede adquirir información sobre otros médicos y centros de salud.

  • Consultar la información Pami

Todos los datos de relevancia para el afiliado, desde los personales hasta los médicos, quedan almacenados en esta plataforma para ser consultados tantas veces sea necesario.

  • Modificar y agregar los datos de contacto

Si existen modificaciones en los datos del afiliado, desde Mi Pami podrá actualizarlos rápidamente.

  • Consultar las solicitudes de medicamentos

Cada trámite iniciado podrá ser consultado desde Mi Pami para informarse acerca de su estado.

  • Consultar las recetas electrónicas prescriptas por los médicos

Si existen dudas alrededor de las recetas, el afiliado podrá acceder a ellas a partir del portal.

>> Leer más: Los datos que deben actualizar los jubilados de Pami para mantener sus beneficios

Cómo ingresar a Mi Pami

Para acceder a Mi Pami es preciso, en primer lugar, registrarse. Desde la página oficial de Pami se puede acceder a la sección de acceso a Mi Pami.

Para realizar la gestión, se deben tener a disposición ciertos datos: DNI y número de trámite, número de Cuil, credencial de Pami y un correo electrónico.

Es importante elegir un correo electrónico activo, ya que a este se le enviarán los datos de acceso. Una vez recibido el mail se deberán seguir los pasos para la activación de la cuenta.

De cualquier manera, ante cualquier duda o consulta es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138. También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.

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