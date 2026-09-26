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Tumbaron un búnker de Bella Vista ligado a usurpaciones violentas en el barrio

El puesto de Cerrito y las vías era lugar de acopio y venta. Lo controlaba la "banda del Noni", denunciada por amedrentar a vecinos y con cuatro miembros imputados

26 de septiembre 2026 · 16:53hs
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Ruinas del búnker de Cerrito y las vías.

Ruinas del búnker de Cerrito y las vías.

Un espacio utilizado como búnker para la comercialización y almacenamiento de drogas fue derribado en la zona sudoeste de Rosario. El control de esa edificación emplazada en Cerrito y las vías, en el barrio Bella Vista, fue atribuido a “la banda del Noni”, como se conoce a un grupo con dos de sus presuntos referentes detenidos, integrado por numerosos soldaditos y que intimidaba a familias para que dejaran sus domicilios a fin de usurparlos y utilizarlos para el narcomenudeo.

El búnker y punto de acopio de estupefacientes derribado había sido allanado en agosto pasado, cuando se incautaron allí casi 800 dosis de cocaína y 100 de marihuana. Durante el derribo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Microtráfico César Pierantoni indicó que ese lugar estaba “dedicado a la venta” y se caracterizaba por “la gran cantidad de jóvenes soldaditos que reunía”.

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El espacio estaba ligado además a prácticas de usurpación de inmuebles en la zona. La fiscal Marina Viggo, de la Unidad de Violencia Altamente Lesivas, detalló que la investigación se inició a partir del llamado al 911 de una persona denunciando que “alrededor de trece personas armadas habían usurpado su vivienda”. A partir de esa denuncia se inició la investigación, se realizaron los allanamientos y se procedió al secuestro estupefacientes del mes pasado.

Imputaciones

Pierantoni indicó además que se trata de una banda “con importante poder territorial” y que ya tiene a cuatro personas imputadas por comercialización de estupefacientes y por las usurpaciones violentas.

Como integrantes de la organización de narcomenudeo, la semana pasada el fiscal imputó a dos jóvenes de 27 años, Jonatan “Noni” Morel y Franco Leonel Rojas por la venta minorista de drogas y por ataques, robos y usurpaciones a familias. Los dos fueron detenidos el 19 de agosto pasado; el primero en Gutenberg y La Paz y el segundo en La Paz al 4600. La actividad de venta, indicó el encargado de la acusación al imputarlos, se concentraba en el búnker ahora demolido.

>>Leer más: Derriban un cuarto búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

Ese día se secuestraron 777 envoltorios de cocaína en 20 bolsas de nailon fraccionadas, con un peso de 400 gramos. Durante la imputación realizada en el Centro de Justicia Penal el fiscal planteó que el contexto de comercialización de estupefacientes fue comprobado en tareas investigativas de la Tropa de Operaciones, que “constató la participación de Rojas y Morel en maniobras compatibles con microtráfico”, así como su relación con búnker ahora derrumbado.   

La fiscal Viggo, en tanto, les atribuyó a ambos las intimidaciones a vecinos y las usurpaciones violentas en domicilios cercanos. Según el conteo oficial, se trata del derribo número 147 en la provincia y el 88 en Rosario a locales destinados la venta de drogas, medidas derivadas de la aplicación de la Ley de Narcomenudeo.

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