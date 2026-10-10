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El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras la ejecución fallida de Christa Pike

El sumo pontífice dijo que la orden judicial para matar a una persona es "inadmisible". La mujer condenada en Tennesseee sobrevivió a dos inyecciones letales

10 de octubre 2026 · 09:41hs
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El Papa León XIV habló ante Parlamento español el lunes 8 de junio de 2026.

Foto: AP/Yara Nardi.

El Papa León XIV habló ante Parlamento español el lunes 8 de junio de 2026.

A menos de un mes para su llegada a la Argentina, el Papa León XIV dijo este sábado que "la pena de muerte es inadmisible". Sus declaraciones tuvieron eco dentro de la discusión sobre el caso de Christa Pike, la mujer que fue internada en Estados Unidos tras recibir una doble inyección letal en la cárcel.

La máxima autoridad de la Iglesia católica expresó claramente es postura en contra de las sentencias judiciales para matar a quien cometió un delito. A través de redes sociales, señaló que una condena de ese tipo "atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona".

"El bien común puede protegerse y los requisitos de la Justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital", manifestó el sumo pontífice en un comunicado breve. Luego, apuntó: "Ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse".

El caso de Christa Pike y la pena de muerte

El mensaje de Robert Prevost trascendió a diez días de la internación de Pike, que llevaba tres décadas tras las rejas y había sido condenada por el asesinato de una joven. La reclusa iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, pero el procedimiento no tuvo el resultado esperado.

Un tribunal de apelaciones había detenido la inyección letal apenas una hora antes del inicio. Horas más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión. Finalmente, la presa fue hospitalizada miércoles 30 de septiembre. Desde entonces, su estado de salud mejoró y una semana más tarde se despertó, aunque todavía no está claro el pronóstico en cuanto a su recuperación.

>> Leer más: Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

El día del cumplimiento de la sentencia, Pike recibió dos dosis completas de pentobarbital y se convirtió en la primera persona que sobrevive a este tipo de procedimiento. Unos cinco minutos después de la inoculación, levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. En algún momento pareció perder el conocimiento, pero se la escuchaba respirar con dificultad hasta que los periodistas presentes fueron escoltados fuera de la sala de testigos, casi 90 minutos después de iniciada la ejecución y la retiraron en ambulancia.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asesoró a la defensa, dijo que podrían pasar semanas o meses antes de que alguien sepa exactamente cómo será su recuperación. Tampoco sabe si se podrá restablecer su capacidad mental para que el Estado pueda repetir el uso de la inyección letal.

"Aparentemente, ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban bien colocadas o de que las venas habían reventado", señalaron desde los representantes de la condenada en el expediente. En particular, indicaron que el fármaco no ingresó al torrente sanguíneo, sino que se alojó en el tejido circundante.

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