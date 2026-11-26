La entidad previsional difundió un protocolo de seguridad ante el aumento de fraudes virtuales dirigidos a jubilados.

Los canales de comunicación digital de Anses sirven para ayudar a los jubilados a resolver distintos trámites desde la comodidad de sus hogares. Sin embargo, estos canales también han sido el blanco de ataques virtuales , en los que los datos personales de los afiliados han quedado expuestos. En este contexto, es fundamental que los jubilados aprendan a proteger su información personal.

Uno de los engaños más utilizados recientemente tiene que ver con el robo de identidad a la institución. Distintos perfiles falsos se hacen pasar por la cuenta oficial de Anses y piden a los afiliados sus datos personales a través de llamadas o mensajes de texto, con la excusa de que esos datos servirán para otorgarles beneficios económicos.

Ante esta modalidad de estafa, es importante que los jubilados puedan reconocer los canales legítimos de comunicación de Anses frente a aquellos que no lo son. Para esto, es esencial conocer las formas en que opera el organismo.

La modalidad de estafa en el nombre de Anses

Los engaños que circulan tienen un objetivo claro y es robar los datos personales y bancarios a las víctimas. Para esto, se hacen pasar por Anses y contactan a los jubilados con el argumento de que les ha quedado dinero por cobrar o que deben actualizar sus datos para continuar recibiendo sus prestaciones o acceder a beneficios.

Al hacerlo, los estafadores cambian su nombre y su foto para que se asimile a la cuenta de Anses, por lo que puede ser difícil entender que se trata de una estafa. Además, los mensajes se redactan intentando asemejarse a la comunicación institucional. Una vez que establecieron el contacto con su objetivo, los estafadores piden los datos delicados como nombre, documento, contraseñas, códigos de verificación y hasta información bancaria.

Si la consiguen, los estafadores intentan entrar en cuentas bancarias para realizar operaciones sin ninguna autorización del titular, y utilizan la información sensible para cometer todo tipo de fraude.

Las advertencias de Anses ante las estafas

La clave para no caer en este tipo de estafas está en saber identificar los medios oficiales de la institución, para no brindar datos a usuarios falsos. En ese marco, desde Anses comparten información útil para evitar estafas que los usuarios deben conocer para evitar caer en los engaños.

En primer lugar, es fundamental aclarar que desde Anses nunca se comunican para pedir datos personales o bancarios. Si se recibe un mensaje por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto pidiendo esos datos, lo más probable es que se trate de una estafa.

Asimismo, hay toda una serie de recomendaciones valiosas para jubilados:

Los canales de atención oficiales de Anses son el número de teléfono gratuito 130, mi ANSES (web y app) y la Atención Virtual. Son los únicos que garantizan la confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea. Los dos últimos operan en un entorno seguro al que solo se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Todos los trámites de la ANSES son gratuitos. No es necesario que un gestor o intermediario haga los trámites por vos.

Nunca se pide por ningún medio (ya sea por teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería) datos bancarios confidenciales como claves de homebanking o cualquier otra información personal.

Nunca se deben seguir las instrucciones de personas que piden que cambies tus claves de homebanking por teléfono.

Si se piden los datos personales o bancarios en nombre de ANSES, se debe realizar la denuncia.

Jamás se deben publicar datos personales en posteos públicos ni en foros de redes sociales, ni siquiera las de ANSES.

>> Leer más: Cómo consultar los aportes registrados en Ansés y qué hacer si faltan datos

Qué hacer en caso de sospechar una estafa o haber sido víctima de un engaño

Si el usuario cree que él mismo o alguien que conoce puede estar siendo víctima de una estafa, además de no compartir ningún dato personal, puede avisar inmediatamente a Anses a través de sus canales oficiales.

La denuncia puede ser anónima si se desea y se puede realizar a través de los distintos canales de Anses, a saber: