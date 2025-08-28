Anses confirmó el valor del bono de septiembre: cómo quedan las jubilaciones

Mediante un Decreto en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el valor del bono previsional que otorga desde 2024 a quienes perciben la menor de las jubilaciones

El bono de Anses para los jubilados mantiene su valor desde marzo de 2024

A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) , el gobierno nacional oficializó el bono previsional para los jubilados que perciben el haber mínimo. El mismo equivaldrá a $70 mil , valor que mantiene desde marzo de 2024.

Es así que las jubilaciones mínimas durante septiembre quedarán en $320.277,17, y, si se les suma el bono de $70 mil, llegarán a $390.277,17.

Cabe recordar que el aumento de haberes durante el mes de septiembre fue oficializado por Anses hace algunos días y equivaldrá al 1,9%. E l ajuste que determina el aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Los valores del mes se rigen por la inflación del penúltimo mes, por lo que el pago de septiembre representa la inflación de julio, según define la Ley de Movilidad.

A quiénes les corresponde el bono de septiembre

Según dispone el Decreto 523/2025 del Boletín Oficial, el bono previsional será otorgado a:

Los titulares de las prestaciones contributivas previsionales de Anses.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables de Anses.

El bono se encuentra reservado únicamente para quienes perciben los haberes mínimos y se repartirá según corresponda para que todo lleguen a un haber de $384.246,50.