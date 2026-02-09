La Capital | Información General | himno

El himno nacional en las Islas Malvinas: el conmovedor video de un argentino y su bandoneón

El video de Alejandro Pereyra generó una fuerte repercusión en redes, con una alta carga emocional

9 de febrero 2026 · 13:57hs
Alejandro Pereyra interpretó las estrofas del himno nacional argentino de una manera especial

Alejandro Pereyra interpretó las estrofas del himno nacional argentino de una manera especial

El músico bahiense Alejandro Pereyra compartió un video en el que interpretó una versión instrumental del himno nacional argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas, una acción cargada de simbolismo que rápidamente se viralizó en todo el país.

La grabación se realizó al aire libre y sin ningún tipo de despliegue. Solo el sonido del bandoneón, el viento característico del paisaje isleño y la presencia del artista construyeron una postal de alto impacto emocional. El video recibió mensajes de apoyo desde distintos puntos del mundo. La mayoría de de la gente, en los comentarios, valoró la acción como un homenaje respetuoso y reivindicó a las Malvinas como parte inseparable de la identidad argentina.

Pereyra recorrió la región junto a su pareja y compañera artística, la cantante Fiorella Guidi. Ambos desarrollan una travesía personal y musical que días atrás los llevó a la Antártida y que actualmente continúa en Malvinas, donde decidieron registrar este momento significativo.

Una experiencia emotiva en las Islas Malvinas

El bandoneonista explicó que la decisión de tocar el himno no surgió de manera improvisada. "Sabiendo lo que significa la simbología argentina dentro de las islas hoy por hoy, era un cierto compromiso. Por más que hubiera poca gente, había turistas que pasaban por una calle detrás nuestro, así que fue tocarlo con cierta presión", afirmó en diálogo con La Brújula 24.

Estar en ese territorio representó una experiencia difícil de describir: "Más allá de que no mostrábamos ninguna simbología, el simple hecho de estar ahí es como caminar dentro de un cuadro, algo súper especial".

Llegar a Malvinas constituyó un sueño inesperado para la pareja, aunque tuvieron sensaciones encontradas: "Como artistas nunca pensamos que podríamos visitar las Islas. Fue un sueño, pero un sueño un poco triste. Llegas con la ilusión de conocer el lugar y su historia, pero no encontras un buen recibimiento".

El músico remarcó la ausencia total de símbolos argentinos en el territorio. "Podes andar, podes charlar con la gente, pero no hay una pizca de argentinidad y eso duele. Intentamos llevarla nosotros", explicó al referirse al impulso emocional detrás de la interpretación.

Alejandro Pereyra cuenta con más de diez años de trayectoria en el tango y la música argentina. Se desempeña como bandoneonista, arreglador y compositor, grabó varios discos y realizó giras internacionales. En 2023 obtuvo el primer premio en la competencia internacional de bandoneón del "Stowe Tango Music Festival", en Estados Unidos.

Actualmente, Pereyra y Guidi integran un dúo regional que representa musicalmente a América del Sur para una empresa de cruceros holandesa. Antes de llegar a Malvinas, la travesía artística de la pareja también incluyó presentaciones en la Antártida.

