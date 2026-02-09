La Capital | Información General | Bariloche

Competencia de "sapito": Bariloche, sede del primer campeonato del tradicional juego patagónico

Tirar una piedra al lago y verla rebotar es una práctica arraigada en la Patagonia. El sapito empieza a ser reconocido como expresión cultural

9 de febrero 2026 · 11:52hs
Bariloche recibirá a los competidores de sapito

Bariloche recibirá a los competidores de "sapito"

Hay juegos que no necesitan reglas escritas ni demasiada infraestructura. No tienen árbitros, cronómetros ni espectadores formales, se juegan desde siempre y casi sin darse cuenta. En la Patagonia, uno de ellos es el "sapito", en el que hay elegir una piedra chata, mirar el lago planchado y lanzarla con la expectativa de que rebote una, dos, diez veces antes de hundirse.

Ese gesto mínimo, repetido por niños, jóvenes y adultos desde hace décadas, es probablemente el juego más practicado del sur argentino, aunque nunca haya sido reconocido como tal. No se enseña, no se organiza y no se aprende de manera formal, sino que se hereda.

Es por esto que la realización del Primer Campeonato de Sapito en la Argentina, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero en Bariloche, funciona como una excusa para celebrar y reivindicar al "sapito" como el Deporte Nacional Patagónico.

Un juego sin reglas formales que se vuelve competencia

“Hacer sapito” es una práctica sin árbitros, estadios ni tecnología, transmitida de generación en generación y ligada de manera directa al paisaje. Sin embargo, por primera vez tendrá una competencia estructurada. Dieciséis jugadores fueron seleccionados previamente tras acreditar un mínimo de 15 rebotes y competirán ante un jurado de tres integrantes.

Entre ellos se destaca la presencia del británico Phill Bloxham, conocido en redes como @stone_skimmer, quien viajará especialmente desde el Reino Unido para participar como jurado. Bloxham es reconocido en el ambiente por haber alcanzado lanzamientos de hasta 150 metros.

“Todos tenemos un recuerdo de haber tirado una piedra al agua esperando que rebote mil veces”, señaló Soledad Azarloza, directora de Cerveza Patagonia, al presentar la iniciativa.

Torneo amateur y actividades abiertas

Además de la competencia principal, se desarrollará un torneo amateur abierto a mayores de 18 años. La inscripción será gratuita y se realizará el mismo sábado entre las 15 y las 16.30. Los dos mejores participantes de esta instancia se incorporarán al cuadro principal del campeonato.

La jornada incluirá también food trucks, barras de cerveza artesanal y música en vivo. Entre las 17 y las 19 se presentará el DJ DJ Muveo, mientras que el cierre se trasladará a la cervecería de Cerveza Patagonia, ubicada en el kilómetro 24.7 del Circuito Chico.

Allí, tras la entrega de premios a los tres primeros puestos, tocará la banda Los Militantes del Clímax, habrá un pop-up gastronómico a cargo del chef Juan Carranza y desde las 21.30 musicalizará la noche DJ Mag. La organización informó que dispondrá de traslados gratuitos desde Playa Sin Viento hasta la cervecería.

