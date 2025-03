El gobierno nacional determinó el salario mínimo docente: cuánto cobran en marzo de 2025

A partir de Resolución 381 de la Secretaría de Educación publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno nacional estableció cuánto cobrarán los docentes en marzo 2025 sin antigüedad. Cabe aclarar que el salario lo define cada provincia pero la paritaria nacional determina el límite por debajo del cual no puede cobrar ningún docente.

Con respecto al piso fijado en el año 2024 a 420 mil pesos, el salario mínimo de los docentes sin antigüedad aumentó tan solo 80 mil pesos. Es decir un aumento del 19,1% frente a la inflación de 117,8% registrada a lo largo del año pasado.

Gisela Scaglia sobre los aumentos salariales para los docentes

Con respecto a los aumentos del salario docente en la provincia de Santa Fe, el mes pasado la vicegobernadora Gsiela Scaglia sostuvo en "El primero de la mañana" de LT8: “La gente no quiere ser más rehén de los paros, de las discusiones de los gremios y el gobierno, o de los piquetes. Se puede reclamar claramente, pero de otra manera. Deben cambiar las formas”, sostuvo la vicegobernadora.

En cuando a la posibilidad de retomar la discusión salarial y realizar otra oferta superadora al 5% por el primer trimestre que rechazó Amsafe, sostuvo que “volver a abrir la paritaria sería injusto para el resto de los gremios que aceptaron”.

“Sobre el salario docente no vamos a volver a hablar. Sí para hablar de calidad educativa, infraestructura, mejoramiento de contenidos educativos. Es lo que importa. El diálogo con el gobierno no puede ser solo por el sueldo sino para que los chicos aprendan porque hoy no están aprendiendo como se necesita”, finalizó.

