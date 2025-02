Gisela Scaglia: "Sobre el salario docente no vamos a volver a dialogar"

La vicegobernadora celebró que las escuelas dictaran clases pese al paro docente. Confirmó que no harán una nueva oferta. “Deben cambiar la forma de reclamar", remarcó

La vicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia realizó un balance del inicio de clases que calificó de positivo porque el 98% de las escuelas dictó clases pese al paro docente de Amsafé . Además avisó que no se continuará la discusión salarial en el marco de la paritaria ya que aceptó la mayoría de los gremios.

El gobierno insiste en que logró cambiar la dinámica de negociación y ahora el paro no tiene el peso como primera opción ante una oferta salarial. El descuento del día no trabajado y la Asistencia Perfecta que premia a aquellos docentes que sólo tienen una inasistencia al mes fueron el eje rector.

“La gente no quiere ser más rehén de los paros, de las discusiones de los gremios y el gobierno, o de los piquetes. Se puede reclamar claramente, pero de otra manera. Deben cambiar las formas”, sostuvo la vicegobernadora.

En cuando a la posibilidad de retomar la discusión salarial y realizar otra oferta superadora al 5% por el primer trimestre que rechazó Amsafe, sostuvo que “volver a abrir la paritaria sería injusto para el resto de los gremios que aceptaron”.

“Sobre el salario docente no vamos a volver a hablar. Sí para hablar de calidad educativa, infraestructura, mejoramiento de contenidos educativos. Es lo que importa. El diálogo con el gobierno no puede ser solo por el sueldo sino para que los chicos aprendan porque hoy no están aprendiendo como se necesita”, finalizó.