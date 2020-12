El gobierno argentino aclaró sobre la aplicación de la vacuna rusa en mayores de 60 años

En declaraciones a C5N, la funcionaria -que encabeza la comitiva argentina que se encuentra en Rusia- explicó que “se sigue monitoreando la eficacia, se siguen haciendo los controles en relación a los tiempos después de la primera y segunda dosis y por supuesto la seguridad de la vacunación”.

Esta mañana, en una conferencia de prensa, el presidente ruso Vladimir Putin -de 68 años- dijo que él aún no se aplicó la vacuna. Las declaraciones del mandatario ruso generaron confusión y un gran revuelo respecto de a quiénes se aplicará la Sputnik V, dado que el gobierno de Alberto Fernández había adelantado que los primeros serían trabajadores esenciales y el grupo de riesgo etario de mayores de 60, además de los menores de esa edad con comorbilidades asociadas a cuadros graves de covid-19.

“Las vacunas que están siendo administradas hoy entre la población general son para personas de un cierto rango de edad, y todavía no para personas como yo”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa anual. “Soy un ciudadano que cumple la ley. Escucho las recomendaciones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible”, agregó.

"Tenemos una buena vacuna, a la vez segura y eficaz, con un nivel de protección de 96 a 97% según los expertos", prosiguió Putin, quien consideró que su país ha gestionado la pandemia "con dignidad" y "mejor que otros países del mundo".