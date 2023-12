El dibujante Nik denunció públicamente que el hijo de Sergio Massa le mandó una carta documento: "Me van a perseguir"

“La carta dice que se me va a perseguir judicial y punitivamente, y que podría ser procesado, por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial Qatar 2022. ¿Malena, por qué me llega una carta en inglés, y desde un poderoso estudio de abogados radicado en Estados Unidos? ¿La familia del Presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la Justicia de su propio país?”, dijo para iniciar su extenso descargo.