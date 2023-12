Tomás Massa denunció legalmente a Nik por difamación

En la carta en inglés, enviada por el estudio Salcedo Attorneys at Law (del estado de Florida), se afirma que Nik incurrió en afirmaciones “falsas y dañinas” y “calumnias e injurias” contra Tomás Massa y la empresa Be Smart Technologies (de nombre legal Be Smart Mobile LLC). Esta última, de gerenciamiento argentino, tiene sede en Miami, lo que explica la elección de la firma de letrados.