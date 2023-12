Ejecutan en Oklahoma a un hombre que siempre alegó haber matado en legítima defensa

Phillip Dean Hancock, de 59 años, no recibió la clemencia del gobernador, la que esperó incluso mientras ya estaba atado a la camilla donde le pusieron la inyección letal

Phillip Dean Hancock , de 59 años, recibió una inyección letal de tres droga s en la Penitenciaría del Estado de Oklahoma por los asesinatos de Robert Jett Jr. y James Lynch y fue declarado muerto poco después. Su ejecución se llevó a cabo una vez que el gobernador republicano Kevin Stitt se negó a conmutar su pena. “No puedo imaginar la ansiedad que Phillip Hancock debe haber sentido cuando el gobernador Stitt esperó nuevamente hasta más allá del último minuto para rechazar el indulto” , acusó el reverendo Don Heath, presidente de la Coalición de Oklahoma para abolir la pena de muerte. Stitt dijo después de la ejecución que tomó su decisión después de una revisión exhaustiva y señaló que Hancock también había afirmado actuar en defensa propia en un asesinato anterior . “Siempre son decisiones dolorosamente difíciles de tomar y no tomo esta responsabilidad a la ligera”, dijo el gobernador Stitt.

Afirmó durante mucho tiempo que disparó y mató a Jett, de 37 años, y Lynch, de 58, en defensa propia después de que los dos lo atacaron dentro de la casa de Jett. Sus abogados afirmaron que Jett y Lynch eran miembros de bandas de motociclistas ilegales y que Jett atrajo a Hancock, que estaba desarmado, a su casa. Una testigo dijo que Jett le ordenó a Hancock que entrara en una jaula grande antes de lanzarle una barra de metal. Hancock logró quitarle la pistola a Jett y dispararles a ambos. “Por favor, comprendan la terrible situación en la que me encontré”, dijo Hancock a los miembros de la Junta de Indulto y Libertad Condicional a través de un video. “No tengo ninguna duda de que me habrían matado. Me obligaron a luchar por mi vida”.