Tras el aumento, cuánto cobran niñeras y cuidadores en octubre

Después de la suba en septiembre, este grupo de trabajadores se pregunta por la posibilidad de otro incremento y qué pasará con el bono extraordinario. Los valores, en esta nota

Las niñeras y cuidadores no tienen negociado ningún aumento para octubre

Transitando la última semana de septiembre, las niñeras y los cuidadores se preguntan por la posibilidad de un nuevo aumento para octubre . Sin embargo, hasta el momento, no parecen haber subas negociadas por este sector de trabajadores.

Después del aumento del 6,5% para el periodo de julio-septiembre y el bono extraordinario recibido en julio, agosto y septiembre, las niñeras y cuidadores no gozarán de ningún incremento en octubre y cobrarán lo mismo que el mes anterior.

En cuanto al bono extraordinario, este ya no será entregado en octubre , debido a que las entregas estaban pautadas por tres meses consecutivos que culminaron junto al salario de septiembre.

Según la grilla publicada por la Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) en su sitio web, los valores de referencia para octubre son los siguientes:

Por hora con retiro: $3293,99

Por hora sin retiro: $3683,21

Estos valores funcionan como marco para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

>> Leer más: Empleadas domésticas y niñeras: cómo es la nueva forma de pago de aportes

Salario completo de octubre para niñeras y cuidadores

Los trabajadores de esta categoría que trabajen respetando un esquema mensual, tienen sus propios valores de referencia. Según la grilla de Upacp, los montos quedarían de la siguiente manera:

Mensual con retiro: $416.485,63

Mensual sin retiro: $464.129,59

Un esquema mensual de trabajo implica que el asalariado destine 24 horas semanales o más a la labor, según indica la ley n° 26.844. En la grilla no se contemplan los montos por antigüedad, obra social ni aportes jubilatorios, que deberán ser abonados por parte del empleador.

Pagos adicionales en octubre

Aunque el bono extraordinario ya no será parte del salario de los trabajadores domésticos, sí se considera un pago adicional del 30% sobre los salarios mínimos para aquellos trabajadores que desempeñen su labor en áreas consideradas por la ley como “zonas desfavorables".

Así, quienes trabajen en los siguientes territorios gozarán del extra:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones, dentro de la Provincia de Buenos Aires

Débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) habilitó una nueva forma de pago de obligaciones para los empleadores, que lo automatiza y lo simplifica. De esta manera, se vuelve más fácil que las trabajadoras de casas particulares accedan a los beneficios sociales de cualquier trabajador registrado

La nueva opción que habilitó el Arca es el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social por parte de empleadores de trabajadoras domésticas. La medida se estableció mediante la Resolución General N° 5723/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y hace que el trámite se vuelva más sencillo.

Entonces, mediante una única acción -la adhesión de los aportes de las empleadas domésticas al débito automático- se asegura el cumplimiento puntual y constante de las obligaciones laborales durante toda la relación laboral, evitando omisiones y reduciendo retrasos involuntarios en los pagos a la seguridad social.

Hay que recordar que el pago de aportes de las empleadas de casas particulares es una obligación para el empleador. Este pago le permite a las trabajadoras de casas particulares obtener los beneficios sociales, como aporte jubilatorio, seguro por accidentes de trabajo y obra social, entre otros.

>>Leer más: ¿Cómo es el registro de las empleadas domésticas? Los pasos a seguir en la web del Arca

Hasta el momento, los pagos de los aportes y contribuciones a la seguridad social de las empleadas particulares se debían realizar por los empleadores mes a mes, ya sea de manera presencial o vía electrónica a través de billeteras virtuales, QR, Homebanking y tarjeta de crédito, previa generación del Volante Electrónico de Pago.

Sin importar la modalidad, el empleador debía cada mes realizar el pago. Ahora, con el débito automático, el pago se genera cada mes de manera automático.

Cómo funciona el débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

Desde Arca, explicaron que los pasos a seguir para adherir los aportes de las empleadas domésticas al débito automático son los siguientes:

1. Acceder al sitio web de Arca con CUIL/CUIT y Clave Fiscal.

2. Ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

3. Verificar dentro del menú de “Trabajadores” la pantalla de “Trabajadores a cargo”.

4. Hacer click en el botón “Adherir al débito automático”.

5. Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) deseada de las previamente cargadas, la que deberá ser de titularidad del empleador.

6. Si se requiere agregar una nueva CBU, el sistema redireccionará al servicio “Declaración de CBU”.