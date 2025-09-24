La Capital | Información General | niñeras

Tras el aumento, cuánto cobran niñeras y cuidadores en octubre

Después de la suba en septiembre, este grupo de trabajadores se pregunta por la posibilidad de otro incremento y qué pasará con el bono extraordinario. Los valores, en esta nota

24 de septiembre 2025 · 12:15hs
Las niñeras y cuidadores no tienen negociado ningún aumento para octubre

Foto: Freepik

Las niñeras y cuidadores no tienen negociado ningún aumento para octubre

Transitando la última semana de septiembre, las niñeras y los cuidadores se preguntan por la posibilidad de un nuevo aumento para octubre. Sin embargo, hasta el momento, no parecen haber subas negociadas por este sector de trabajadores.

Después del aumento del 6,5% para el periodo de julio-septiembre y el bono extraordinario recibido en julio, agosto y septiembre, las niñeras y cuidadores no gozarán de ningún incremento en octubre y cobrarán lo mismo que el mes anterior.

En cuanto al bono extraordinario, este ya no será entregado en octubre, debido a que las entregas estaban pautadas por tres meses consecutivos que culminaron junto al salario de septiembre.

Cuánto cobran las niñeras y cuidadores en octubre

Según la grilla publicada por la Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) en su sitio web, los valores de referencia para octubre son los siguientes:

Por hora con retiro: $3293,99

Por hora sin retiro: $3683,21

Estos valores funcionan como marco para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

>> Leer más: Empleadas domésticas y niñeras: cómo es la nueva forma de pago de aportes

Salario completo de octubre para niñeras y cuidadores

Los trabajadores de esta categoría que trabajen respetando un esquema mensual, tienen sus propios valores de referencia. Según la grilla de Upacp, los montos quedarían de la siguiente manera:

Mensual con retiro: $416.485,63

Mensual sin retiro: $464.129,59

Un esquema mensual de trabajo implica que el asalariado destine 24 horas semanales o más a la labor, según indica la ley n° 26.844. En la grilla no se contemplan los montos por antigüedad, obra social ni aportes jubilatorios, que deberán ser abonados por parte del empleador.

Pagos adicionales en octubre

Aunque el bono extraordinario ya no será parte del salario de los trabajadores domésticos, sí se considera un pago adicional del 30% sobre los salarios mínimos para aquellos trabajadores que desempeñen su labor en áreas consideradas por la ley como “zonas desfavorables".

Así, quienes trabajen en los siguientes territorios gozarán del extra:

  • La Pampa
  • Río Negro
  • Chubut
  • Neuquén
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • Antártida e Islas del Atlántico Sur
  • Partido de Patagones, dentro de la Provincia de Buenos Aires

Débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) habilitó una nueva forma de pago de obligaciones para los empleadores, que lo automatiza y lo simplifica. De esta manera, se vuelve más fácil que las trabajadoras de casas particulares accedan a los beneficios sociales de cualquier trabajador registrado

La nueva opción que habilitó el Arca es el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social por parte de empleadores de trabajadoras domésticas. La medida se estableció mediante la Resolución General N° 5723/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y hace que el trámite se vuelva más sencillo.

Entonces, mediante una única acción -la adhesión de los aportes de las empleadas domésticas al débito automático- se asegura el cumplimiento puntual y constante de las obligaciones laborales durante toda la relación laboral, evitando omisiones y reduciendo retrasos involuntarios en los pagos a la seguridad social.

Hay que recordar que el pago de aportes de las empleadas de casas particulares es una obligación para el empleador. Este pago le permite a las trabajadoras de casas particulares obtener los beneficios sociales, como aporte jubilatorio, seguro por accidentes de trabajo y obra social, entre otros.

>>Leer más: ¿Cómo es el registro de las empleadas domésticas? Los pasos a seguir en la web del Arca

Hasta el momento, los pagos de los aportes y contribuciones a la seguridad social de las empleadas particulares se debían realizar por los empleadores mes a mes, ya sea de manera presencial o vía electrónica a través de billeteras virtuales, QR, Homebanking y tarjeta de crédito, previa generación del Volante Electrónico de Pago.

Sin importar la modalidad, el empleador debía cada mes realizar el pago. Ahora, con el débito automático, el pago se genera cada mes de manera automático.

Cómo funciona el débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

Desde Arca, explicaron que los pasos a seguir para adherir los aportes de las empleadas domésticas al débito automático son los siguientes:

1. Acceder al sitio web de Arca con CUIL/CUIT y Clave Fiscal.

2. Ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

3. Verificar dentro del menú de “Trabajadores” la pantalla de “Trabajadores a cargo”.

4. Hacer click en el botón “Adherir al débito automático”.

5. Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) deseada de las previamente cargadas, la que deberá ser de titularidad del empleador.

6. Si se requiere agregar una nueva CBU, el sistema redireccionará al servicio “Declaración de CBU”.

Noticias relacionadas
La prohibición de Anmat alcanza todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos

Anmat prohibió 10 productos de cosmética de marcas reconocidas

El pozo vacante está llegando a su récord histórico

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

un hombre que quiso matar a trump intento suicidarse en el juicio en su contra

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

un alumno ira a juicio por crear con ia fotos eroticas de sus companeras

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Lo último

Netflix: la comedia romántica turco-alemana que se ubica entre las más vistas del momento

Netflix: la comedia romántica turco-alemana que se ubica entre las más vistas del momento

Letra y Música en Refi, un evento para sublimar la vida a través de la escritura

"Letra y Música" en Refi, un evento para sublimar la vida a través de la escritura

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La obra Anexo de Odontología sufrió los recortes del gobierno nacional. De esta manera, la facultad sumará 1500 metros cuadrados

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
Sos sapo. Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel
Policiales

"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
POLICIALES

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Ovación
Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia
Ovación

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: No tenía amigos, estaba solo

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Policiales
Sos sapo. Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel
Policiales

"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

La Ciudad
Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"