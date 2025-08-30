La Capital | Información General | Santa Fe

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para controlar opioides como el fentanilo

El senador Ciro Seisas ingresó un proyecto a la legislatura para generar un "doble control" para "dejar menos lugar a que se cometa un error"

30 de agosto 2025 · 19:22hs
Un proyecto en la Legislatura busca que Santa Fe tenga su control sobre los opiodies como el fentanilo

Un proyecto en la Legislatura busca que Santa Fe tenga su control sobre los opiodies como el fentanilo

Mientras la causa por las muertes por fentanilo contaminado avanza en la Justicia, la Legislatura de Santa Fe estudia un proyecto para crear el Régimen Provincial de Trazabilidad Unitaria y Digital de Medicamentos de Alto Riesgo, que permitirá hacer un seguimiento detallado de todos los opioides de uso hospitalario, como es el caso del fentanilo.

El Juzgado N° 3 de La Plata ya confirmó 96 muertes a raíz de haberse aplicado fentanilo de los lotes contaminados (alrededor de 60 en Santa Fe y 26 de ellas, en Rosario). Mientras tanto, la Justicia avanza en la investigación y los familiares lanzaron un documento de Google para reunir datos de aquellos casos confirmados y otros que sospechan que sus familiares hayan sido víctimas del fentanilo producido en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

En tanto, en la Legislatura de Santa Fe, el senador Ciro Seisas (Unidos) ingresó un proyecto para crear el mencionado régimen. “Las muertes en Santa Fe se podrían haber evitado”, analizó el legislador y remarcó que este proyecto era un pedido que las familias de Rosario expresaron en la reunión con el intendente Pablo Javkin. “Esperamos que el Congreso de la Nación se haga eco para que también sea ley nacional”, insistió.

Si bien el senador reconoció la existencia de leyes de trazabilidad en medicamentos, pero no obligatoriamente sobre opioides inyectables como el fentanilo, planteó reparos a las estructuras nacionales existentes para ese control: “De manera simple, sin un control sobre el control pueden tener fallas”, dijo a La Capital, y remarcó que la iniciativa abarcará a todos los opioides de uso hospitalario.

En concreto, la propuesta del senador oficialista busca crear un sistema que controle a todos los estupefacientes de uso hospitalarios contemplados en la ley nacional 17.818 o aquellos que el Ministerio de Salud de Santa Fe determine.

Control sobre control

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) indicó fallas en los lotes de fentanilo en noviembre de 2024, aunque demoró dos meses para las inspecciones, que derivaron recién en un alerta en mayo de 2025, cuando explotó el escándalo por los fallecidos en el Hospital Italiano de La Plata. “Si tienen un solo organismo de control y hay fallas en esa cadena de control, requieren otro tipo de filtros y otro tipo de controles. El régimen que propongo se trata de un complementariedad para sumar al sistema provincial al nacional”, lamentó el senador de Rosario.

El proyecto de Seisas busca cambiar la metodología para la trazabilidad, que hasta ahora se realiza por lote donde se almacenan las ampollas y no incluye obligatoriamente a los opioides inyectables como el fentanilo. Por otro lado, el sistema vigente se basa en registros manuales, numeración de lotes y libros de estupefacientes ralentizando el sistema y volviéndolo vulnerable.

Ciro Seisas 30.8

En tanto, la iniciativa que ya se estudia en la Comisión de Salud plantea que cada ampolla tenga un seguimiento individual, es decir, una trazabilidad unitaria con un código único. Además, el régimen ofrecerá un sistema donde en tiempo real se sepa dónde está cada ampolla, qué droguería la vendió, en qué hospital está y a qué paciente se le aplicó.

“Es un control doble. Está demostrado también que cuando más de una capa de control actúa sobre un circuito, sobre un proceso, deja menos lugar a que se cometa un error, a que se dé lugar a una negligencia o hasta incluso un elemento infiel dentro del organismo de control que esté jugando para intereses empresarios”, explicó Seisas sobre el espíritu de su proyecto.

Combatir al crimen organizado

Entre los considerados que presentó, el legislador rosarino señaló que Santa Fe, "epicentro de múltiples investigaciones vinculadas a delitos complejos y narcotráfico, no puede permanecer ajena a la necesidad de reforzar los controles sobre estupefacientes y opioides" y apostó por incorporar el sistema digital que garantice el seguimiento de cada ampolla desde el laboratorio al paciente.

El senador expresó que el proyecto también busca desarticular al crimen organizado en torno a los medicamentos. “El caso de HLB Pharma tiene además una investigación en curso por el faltante de 5 kilos de fentanilo, que no se encontraron en los allanamientos. Hay que entender que un kilo de fentanilo puede matar a 500.000 personas. HLB Pharma y Laboratorios Ramallo son los mismos dueños del laboratorio Apolo, que explotó en Rosario hace 10 años. El intendente Pablo Javkin, citado a declarar, aportó información sobre vínculos del grupo con la mafia de los medicamentos y la causa efedrina. La falta de control sobre esta droga es una puerta abierta al narcotráfico” concluyó Seisas.

El artículo seis del proyecto propone sanciones para quienes no cumplan con los solicitado en la norma: multa de hasta 10 mil salarios mínimos al momento de la infracción, suspensión de la habilitación para ejercer por cinco años y/o inhabilitación definitiva en caso de reincidencia o desvío doloso.

Noticias relacionadas
La Caja de Jubilaciones fue el tema de la comisión Redactora.

Caja de Jubilaciones: ganadores y no tanto de una discusión semántica

El Gobierno Provincial dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos para los trabajadores provinciales

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

Reforma constitucional. La comisión del funcionamiento del Poder Judicial ya emitió su dictamen. Fiscales y funcionarios reaccionaron..

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Ingresos brutos. Cocir celebró la decisión del gobierno de la provincia.

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos

Ver comentarios

Las más leídas

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo último

Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

El senador Ciro Seisas ingresó un proyecto a la legislatura para generar un "doble control" para "dejar menos lugar a que se cometa un error"
Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo
Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo
Ovación

Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

Ovación
Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario