La Capital | Información General | Villa Gesell

Denunciaron a un guardavidas en Villa Gesell que no ayudó y se burló de un kayakista que estaba en peligro

El municipio aclaró que el acusado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal y activó una investigación administrativa

26 de enero 2026 · 19:00hs
Lo voy a dejar ahí hasta lo último

"Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda", había dicho el guardavidas

El municipio de Villa Gesell presentó una denuncia penal por abandono de persona contra un guardavidas que trabajaba en un sector privado concesionado de la playa, luego de que se difundiera un video en el que el rescatista filmó y se burló de un kayakista que permanecía a la deriva tras volcar su embarcación.

El episodio ocurrió en la zona del muelle, alrededor de las 8 de la mañana, cuando un kayak volcó en una canaleta, un sector del mar caracterizado por fuertes corrientes. Lejos de activar el protocolo de rescate, el guardavidas utilizó su teléfono celular para grabar la situación, mientras lanzaba insultos y comentarios despectivos hacia la persona en riesgo.

En la grabación, el propio rescatista reconoció la gravedad del hecho y expresó: "Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda", frase que quedó registrada en el video y que motivó la intervención judicial.

El video de la polémica

A lo largo del registro audiovisual, el guardavidas manifestó su enojo por cuestiones personales mientras el kayakista seguía a la deriva y la embarcación se desplazaba sin control hacia el muelle.

"Encima estoy recruzado. Este Salvador me mandó un mensaje que me rompió la sombrilla. Ya estoy recontracaliente", afirmó en otro tramo. Luego, describió la escena con desdén: "Ahí lo tenés a punto de colisionar. Esta gente no aprende más".

En otro pasaje, el rescatista relató el inicio del incidente con tono burlón: "Llegué, empezó a salir y se dio vuelta en el banco. Lo tiene ahí en la canaleta. Le tiró el kayak a la mierda y quedó ahí boyando".

Embed

Desde el Ejecutivo local aclararon que el acusado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, que opera bajo protocolos estrictos de capacitación y actuación orientados a la protección de la vida humana.

Al tratarse de un trabajador de un ámbito privado concesionado, el Municipio notificó a los organismos provinciales correspondientes para que avancen con una investigación administrativa paralela.

La denuncia judicial busca determinar si el guardavidas incurrió en un incumplimiento de los deberes de cuidado, al haber priorizado su enojo personal (mencionó que le rompieron una sombrilla) por sobre la asistencia inmediata a una persona en peligro.

El comunicado de la Unión de Guardavidas de Villa Gesell

La Unión de Guardavidas de Villa Gesell difundió un comunicado en redes sociales en el que apuntó contra la falta de cobertura oficial en la zona.

"El incidente dejó en evidencia una grave falta de seguridad pública. En el sector comprendido entre el Paseo 127 y el Paseo 132 (zona del muelle), no había presencia de guardavidas municipales en un tramo de casi 500 metros, a pesar de ser una zona históricamente cubierta", señaló la entidad.

Además, aclaró: "Quien acudió al lugar no fue un agente municipal en funciones, sino un guardavida del ámbito privado que, de forma voluntaria y profesional, colaboró únicamente para recuperar el kayak que golpeaba contra los pilotes del muelle".

Noticias relacionadas
Cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo y en qué lugar se ocupa Argentina

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

tarjetas rebotadas en punta del este: el incomodo momento de amalia granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Anmat prohibió una serie de productos cosméticos por falta de registros

Anmat prohibió productos cosméticos de tres marcas

Una empresa india ganó una licitación clave en Vaca Muerta

Vaca Muerta: una firma india le ganó la licitación a Techint y aportará caños para un gasoducto

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas
Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez
Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas
La Ciudad

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe
Policiales

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata
Información General

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Ovación
En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda
OVACIÓN

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Policiales
Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021
POLICIALES

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

La Ciudad
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: la alerta de los veterinarios
La Ciudad

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: la alerta de los veterinarios

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental
La Región

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
La Ciudad

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City
Ovación

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Pálido estreno rosarino: Newells pareció el de antes y Central no fue lo que era

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pálido estreno rosarino: Newell's pareció el de antes y Central no fue lo que era

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa