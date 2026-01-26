Denunciaron a un guardavidas en Villa Gesell que no ayudó y se burló de un kayakista que estaba en peligro

El municipio aclaró que el acusado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal y activó una investigación administrativa

"Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda", había dicho el guardavidas

El municipio de Villa Gesell presentó una denuncia penal por abandono de persona contra un guardavidas que trabajaba en un sector privado concesionado de la playa, luego de que se difundiera un video en el que el rescatista filmó y se burló de un kayakista que permanecía a la deriva tras volcar su embarcación.

El episodio ocurrió en la zona del muelle, alrededor de las 8 de la mañana, cuando un kayak volcó en una canaleta, un sector del mar caracterizado por fuertes corrientes. Lejos de activar el protocolo de rescate, el guardavidas utilizó su teléfono celular para grabar la situación, mientras lanzaba insultos y comentarios despectivos hacia la persona en riesgo.

En la grabación, el propio rescatista reconoció la gravedad del hecho y expresó: "Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda" , frase que quedó registrada en el video y que motivó la intervención judicial.

A lo largo del registro audiovisual, el guardavidas manifestó su enojo por cuestiones personales mientras el kayakista seguía a la deriva y la embarcación se desplazaba sin control hacia el muelle.

"Encima estoy recruzado. Este Salvador me mandó un mensaje que me rompió la sombrilla. Ya estoy recontracaliente", afirmó en otro tramo. Luego, describió la escena con desdén: "Ahí lo tenés a punto de colisionar. Esta gente no aprende más".

En otro pasaje, el rescatista relató el inicio del incidente con tono burlón: "Llegué, empezó a salir y se dio vuelta en el banco. Lo tiene ahí en la canaleta. Le tiró el kayak a la mierda y quedó ahí boyando".

Embed Lo que normalizamos que los argentinos sean una basura inhumana



Este tipo guardavidas de Villa Gesel tiene que estar preso, le pagan para cuidar a la gente cuando corre peligro en el mar, no para grabarse siendo un machote asqueroso resentido pic.twitter.com/cWDvFjPq6p — Aguz (@sweeter_gxs) January 25, 2026

Desde el Ejecutivo local aclararon que el acusado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, que opera bajo protocolos estrictos de capacitación y actuación orientados a la protección de la vida humana.

Al tratarse de un trabajador de un ámbito privado concesionado, el Municipio notificó a los organismos provinciales correspondientes para que avancen con una investigación administrativa paralela.

La denuncia judicial busca determinar si el guardavidas incurrió en un incumplimiento de los deberes de cuidado, al haber priorizado su enojo personal (mencionó que le rompieron una sombrilla) por sobre la asistencia inmediata a una persona en peligro.

El comunicado de la Unión de Guardavidas de Villa Gesell

La Unión de Guardavidas de Villa Gesell difundió un comunicado en redes sociales en el que apuntó contra la falta de cobertura oficial en la zona.

"El incidente dejó en evidencia una grave falta de seguridad pública. En el sector comprendido entre el Paseo 127 y el Paseo 132 (zona del muelle), no había presencia de guardavidas municipales en un tramo de casi 500 metros, a pesar de ser una zona históricamente cubierta", señaló la entidad.

Además, aclaró: "Quien acudió al lugar no fue un agente municipal en funciones, sino un guardavida del ámbito privado que, de forma voluntaria y profesional, colaboró únicamente para recuperar el kayak que golpeaba contra los pilotes del muelle".