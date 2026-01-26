La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió productos cosméticos de tres marcas

Los elementos no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente por lo que Anmat los consideró ilegítimos

26 de enero 2026 · 13:36hs
Anmat prohibió una serie de productos cosméticos por falta de registros

Anmat prohibió una serie de productos cosméticos por falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la publicidad y la venta de distintos productos cosméticos pertenecientes a las marcas “Re!”, “El Árbol” y “Aromas de la Tierra” por falta de inscripción sanitaria.

La medida se tomó luego de una denuncia recibida por el sector de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal. Esta permitió verificar que los productos en cuestión no se encuentran registrados ante la Administración y que sus rótulos carecen de la inscripción sanitaria correspondiente.

Esto convierte a los cosméticos en ilegítimos. Sin inscripción y sin identificación del establecimiento elaborador, Anmat no puede brindar garantías sobre su eficacia, elaboración adecuada o formulación con ingredientes permitidos por la normativa. Por este motivo, su uso podría representar un riesgo para la salud.

Es así que los siguientes productos cosméticos fueron prohibidos por Anmat y así como se prohíbe su venta, es preciso que los usuarios también se abstengan de utilizarlos.

>>Leer más: Anmat prohibió productos para el cabello de dos marcas diferentes

Productos prohibidos de la marca “Re!”

  • Pasta dental de menta y salvia blanca
  • Desodorante en crema
  • Protector Solar Factor 30 de Coco
  • Karité, Cacao y Zinc
  • Enjuague bucal de menta y salvia blanca
  • Emulsión corporal de lavanda y bergamota
  • Repelente de citronella y neem
  • Jabón líquido para piel sensible para manos de caléndula
  • Desodorante en spray
  • Jabón líquido antibacterial para manos de eucalipto y limón
  • Emulsión regeneradora de mango y buriti
  • Crema facial de palta y tilo
  • Shampoo cabellos equilibrados
  • Crema para peinar
  • Acondicionador para todo tipo de cabellos palta y pepino

Productos prohibidos de la marca “El Árbol”

  • Emulsión corporal
  • Crema para manos de karité y caléndula
  • Gel post solar pepino y caléndula
  • Gel de limpieza facial para piel sensible de malva y manzanilla
  • Bálsamo labial de karité y cacao
  • Tónico facial para piel sensible de malva y manzanilla
  • Gel de limpieza facial
  • Serum nocturno de jojoba, pepitas de damasco y geranio
  • Crema facial hidratante liviana de manzanilla y pepino
  • Tónico facial para piel seca caléndula y tilo
  • Loción desmaquillante de almendra y hamamelis
  • Crema facial nocturna de rosa mosqueta y karité
  • Crema facial nutritiva de karité y benjuí
  • Exfoliante facial de aciete de uva
  • Tónico facial purificante para piel grasa/acné de menta y tea tree
  • Gel facial purificante para piel grasa/acné de albahaca y tea tree
  • Gel calmante para piel grasa/acné de caléndula y tea tree
  • Emulsión de limpieza facial de agua de rosas y albahaca.
  • Mascarilla facial de arcilla blanca, karité y benjuí
  • Acondicionador para todo tipo de cabellos palta y pepino

>>Leer más: Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

Productos prohibidos de la marca “Aromas de la Tierra”

  • Eau de toilette
  • Blend corporal
  • Eau de parfum
Noticias relacionadas
Anmat accionó contra otro laboratorio rosarino y ya van dos clausuras en menos de una semana.

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos

tarjetas rebotadas en punta del este: el incomodo momento de amalia granata en un supermercado

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata en un supermercado

Una empresa india ganó una licitación clave en Vaca Muerta

Vaca Muerta: una firma india le ganó la licitación a Techint y aportará caños para un gasoducto

Resultados del Quini 6 del día domingo 25 de enero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Lo último

Ola de calor: cinco consejos para cuidar la salud neurológica

Ola de calor: cinco consejos para cuidar la salud neurológica

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: No sé cómo llamarlo: crush, amor

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: "No sé cómo llamarlo: crush, amor"

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por "tarifas congeladas"

Conductores autoconvocados que trabajan con la aplicación llamaron a una medida de fuerza para este martes. También pidieron a los usuarios que no utilicen el servicio durante toda la jornada.
Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por tarifas congeladas
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: No sé cómo llamarlo: crush, amor
Zoom

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: "No sé cómo llamarlo: crush, amor"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata en un supermercado
Información General

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata en un supermercado

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia
La Ciudad

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: Es más hombre que el año pasado
Ovación

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: Es más hombre que el año pasado

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en Argentinos Juniors

Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en Argentinos Juniors

Picó un penal, se lo atajaron y en esa jugada sufrió una seria lesión: qué le pasó

Picó un penal, se lo atajaron y en esa jugada sufrió una seria lesión: qué le pasó

Policiales
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

La Ciudad
Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por tarifas congeladas
La Ciudad

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por "tarifas congeladas"

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
La Ciudad

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City
Ovación

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Pálido estreno rosarino: Newells se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda
Información general

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno