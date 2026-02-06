La Capital | Información General | pasaporte

Cambios en pasaporte y DNI: quiénes deben renovarlos en 2026 y cuánto cuesta el trámite

El gobierno modernizó los documentos con mayor seguridad y desde el Ministerio del Interior detallaron quienes tienen que actualizar sus documentos personales

6 de febrero 2026 · 11:58hs
Cómo será la regulación de los DNI y pasaportes argentinos

El gobierno nacional oficializó diversos cambios en el diseño del DNI y el pasaporte con el objetivo de modernizar los documentos y alinearlos con los estándares internacionales de seguridad. La medida generó incertidumbre entre los argentinos respecto a la necesidad de renovar los ejemplares vigentes.

Los documentos emitidos con formatos anteriores conservan su validez legal y operativa hasta la fecha de expiración impresa. La transición contempla, además, el uso del stock existente de insumos previos, por lo que la implementación del nuevo diseño será progresiva.

La actualización de la documentación responde a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de Naciones Unidas, que impulsa el uso de tecnologías avanzadas para reforzar la seguridad, prevenir el fraude y unificar criterios técnicos en documentos de identidad y viaje.

Quiénes deben actualizar el DNI en 2026

A partir de la reciente normativa, todos los DNI que se emitan serán electrónicos, con mayores niveles de seguridad. La actualización solo corresponde a quienes necesiten un nuevo ejemplar por vencimiento del documento, actualización de datos personales o en casos de extravío, robo o deterioro.

El nuevo DNI electrónico incorpora una tarjeta de policarbonato multicapas, grabado láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. La credencial incluye datos personales, número de serie, número CAN, imagen fantasma y firma. El diseño contempla criterios específicos para menores de edad y situaciones excepcionales, como el DNI provisorio "0 Año".

Desde el Ministerio del Interior remarcaron que no es necesario renovar el DNI si el actual está vigente, ya que mantiene plena validez hasta su fecha de vencimiento.

>> Leer más: Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Quiénes deben actualizar el pasaporte en 2026

La renovación del pasaporte argentino tampoco resulta obligatoria para quienes cuenten con un ejemplar vigente del formato anterior. Los documentos emitidos antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición mantienen validez internacional hasta su expiración.

La actualización solo aplica a quienes tengan el pasaporte próximo a vencer, necesiten un nuevo ejemplar por razones administrativas o deban tramitarlo por viajes al exterior.

El nuevo pasaporte incorpora 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que refuerza la seguridad y la resistencia del documento. Para mayores de 18 años, la vigencia es de 10 años, mientras que para menores alcanza los 5 años. La fecha de vencimiento figura en la hoja impresa del documento personal.

Cómo realizar el trámite del pasaporte

El trámite se gestiona en los Centros de Documentación Renaper o en los registros civiles habilitados.

  • Mayores de edad: DNI tarjeta vigente y pasaporte anterior, si lo poseen.

  • Menores de 18 años: DNI vigente y presencia de padre, madre o representante legal.

  • Sin presencia de los padres, se exige autorización judicial o notarial certificada.

  • Personas con discapacidad deben presentar documentación judicial que acredite tutela, curatela o autorización.

El pasaporte se entrega en el domicilio declarado al iniciar la gestión. Los documentos excepcionales para extranjeros y los documentos de viaje para apátridas y refugiados mantienen los mismos requisitos administrativos.

>> Leer más: Europa se despide del sello en el pasaporte: así funcionarán las "fronteras inteligentes"

Cuánto cuestan los diferentes tipos de trámites

El cuadro tarifario actualizado fija los siguientes valores:

  • Pasaporte regular: $70.000

  • Pasaporte exprés (entrega en 96 horas hábiles): $150.000

  • Pasaporte “al instante” (entrega en 6 horas, en puntos habilitados): $250.000

  • Pasaporte excepcional para extranjeros y documentos de viaje para apátridas o refugiados: $70.000

La reposición por error u omisión no tiene costo.

El precio del DNI electrónico no figura en las disposiciones recientes, aunque el trámite continúa bajo las condiciones habituales de la DNRP. El seguimiento se realiza de forma online con el número asignado al iniciar la gestión.

