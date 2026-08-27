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El truco para saber si un huevo está fresco

Un avicultor muestra en sus redes las formas de analizar los huevos para saber en qué estado se encuentran y de dónde vienen

27 de agosto 2026 · 10:57hs
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Con un truco

Con un truco, es posible identificar el estado de los huevos antes de consumirlos

Como estrella del plato o simplemente un ingrediente más, los huevos están presente en una multiplicidad de recetas y por eso es importante saber en qué estado se encuentran a la hora de cocinarlos. Pero no siempre es fácil identificar si los huevos están frescos o en buen estado, y este conocimiento puede resultar muy útil. Afortunadamente, existe un truco que facilita esta tarea.

Un usuario en redes ha llamado la atención por sus videos explicativos y su amplio conocimiento en el mundo de los huevos, y entre sus publicaciones ha compartido un truco muy valioso para analizar la frescura de los huevos. En su cuenta de Instagram, reconocida como @cobardesygallinas, el usuario explicó que, aprendiendo a analizar adecuadamente cada parte del huevo, es posible determinar su estado y frescura.

>>Leer más: Cómo hacer los mejores huevos revueltos

El truco para saber si los huevos están frescos o no

Según explica la cuenta @cobardesygallinas, la primera porción de información la proporciona la cáscara. “Cuando la gallina es jóven y está bien alimentada es una cáscara fuerte”, demostró el usuario golpeando el huevo contra la mesa. En cuanto al tamaño, aclaró que “un buen huevo es pequeño” mientras que “los huevos grandes son de gallinas más mayores y son peores”.

Una vez abierto el huevo, se debe prestar especial atención a la consistencia de su interior. En primera instancia, el usuario analizó la clara y destacó una parte más acuosa que cae y otra más gelatinosa que cuelga. “Un buen huevo es así, una cosa que tiene como gel. Cuando tu abres un huevo y es todo como una sopa está malo”, explica.

Otro buen indicio de la clara es que esté integrada con la yema y cueste separarla. Asimismo, si se ven algunas cosas blancas (que en el video se muestran claramente) también se está ante un huevo bueno. Estas se llaman chalazas y son espirales de proteína que hacen que la yema siempre esté en el centro, según enseña la cuenta avícola.

Una vez separada la clara, el madrileño explica que debe verse “una yema súper esférica y super brillante”. De color naranja, la yema buena “parece una pelota de ping pong”. Haciendo la demostración, la cuenta explica que en un buen huevo “la membrana vitelina que está fuerte aguanta y la puedes menear”.

>>Leer más: Cinco alimentos con más proteína que los huevos

La prueba de los 5 segundos

Para estudiar minuciosamente el estado de la yema, el avícola utiliza un truco: la prueba de los 5 segundos. En esta, la persona sostiene entre sus dedos la yema y debe dejarla colgando. “Si no aguanta 5 segundos así no vendemos los huevos”, confirma.

“Esto ahora cuando lo abres te da una yema que es súper voluptuosa, súper grasa, colorada”, enseñó el usuario esparciendo la yema sobre el plato. “Y luego, la calidad del huevo se ve mucho aquí: en el culo del huevo hay una burbujita. Cuanto más pequeña es, más fresco está el huevo”, expresó en su cuenta de Instagram.

En resúmen, cuando un huevo no está fresco, es decir, que ya pasaron alrededor de 20 días según explica el experto, “no lo puedes ni coger y toda la clara es una sopa”.

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