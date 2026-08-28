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Cómo me atiendo por Pami si me encuentro lejos del domicilio de residencia

Durante viajes o períodos en los que el afiliado se encuentre lejos del domicilio de residencia, puede recibir atención médica de la misma forma siguiendo simples pasos

28 de agosto 2026 · 09:03hs
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Los afiliados de Pami pueden atenderse en los distintos puntos del país

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Los afiliados de Pami pueden atenderse en los distintos puntos del país

Los afiliados a Pami saben que cuentan con distintos centros médicos para atenderse cerca de sus domicilios, y ya conocen cómo funcionan. Sin embargo, durante viajes o estadías en otro lugar puede surgir una pregunta elemental: ¿qué hacer en caso de necesitar atención médica lejos del domicilio? Afortunadamente, Pami ofrece una solución, brindando sus servicios dentro de todo el país, sin limitarlo al lugar de residencia del afiliado.

Pami ha renovado su cartilla médica para que sea más fácil y rápido encontrar a los médicos y médicas especialistas, centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos, entre otros. A través de su página web es posible descargar la cartilla o consultar por categorías como servicio médico, profesional, centro de salud, cercanía, etc.

Una de las opciones que ofrece la página web es la posibilidad de buscar un lugar o médico para atender al afiliado cuando se encuentra fuera de su lugar de residencia. Así, si el afiliado se encuentra en cualquier provincia del país, podrá acceder a atención profesional como si estuviera en su casa. Solo se necesita consultar en la página las opciones disponibles y comunicarse con la seleccionada.

>>Leer más: Volvieron las estafas a jubilados de Pami: una guía para evitar engaños

Cómo me atiendo por Pami si estoy de viaje o lejos de mi residencia

  1. El primer paso es ingresar en el sitio web oficial de Pami y dirigirse a la sección de la cartilla médica. Para esto, primero seleccionar la opción “Servicios”. En la lista desplegada elegir “Consultas y servicios web” y dentro de ella seleccionar “Cartilla médica”. Para ahorrar tiempo, se puede ingresar directamente en www.pami.org.ar/cartilla.
  2. En dicha página se podrá consultar por distintas categorías, como se ha mencionado anteriormente. En la zona inferior del sitio, se ofrece una serie de posibles consultas donde se encuentra la pregunta: “Estoy de viaje ¿Dónde me atiendo?”. Seleccionarla.
  3. Ya dentro de esa sección, la página posibilita la búsqueda en la cartilla por el criterio de cercanía. Para encontrar los profesionales más cercanos se puede activar la ubicación actual, lo que permitirá que el dispositivo rastree las coordenadas del lugar y ahorra el paso de cargar los datos. Pero también, si se prefiere, se pueden cargar manualmente los datos acerca de la provincia y ciudad en la que se encuentra el afiliado.
  4. Una vez asentada la ubicación, es preciso seleccionar la categoría del servicio al que se desea acceder. Estas pueden ser médicos de cabecera, especialidades médicas, estudios en diagnóstico y laboratorio, internación y guardia, traslados y urgencias, salud mental, odontología, oncología, oftalmología y audífonos. Luego, se puede llegar a pedir la selección del servicio médico específico al que se busca acceder. Para finalizar, clickear el botón azul de “buscar”.
  5. Completados estos pasos, se desplegará una lista con todas las opciones disponibles basadas en la selección del lugar y servicio que se necesitan. Junto con los nombres de las clínicas o profesionales se encuentran sus ubicaciones y sus números de contacto para llamadas o WhatsApp. También se ofrece un link directo para iniciar una conversación por WhatsApp.
  6. Si se desea anticipar esta información previo al viaje, es posible descargar la cartilla en formato PDF para llevar la guía de opciones con sus respectivos datos, con el objetivo de anticiparse a alguna posible consulta o necesidad de atención.

>>Leer más: Pami: cuáles son los distintos tipos de afiliación y cómo solicitarlos

Qué necesito para atenderme si estoy lejos de mi residencia

Para atención con médicos y médicas especialistas y estudios diagnósticos por imágenes, el afiliado necesita una orden médica electrónica. Todas las prestaciones son gratuitas, por lo tanto lo único que debe procurar el afiliado es la orden médica.

A saber, la Orden Médica Electrónica es un sistema que permite la prescripción electrónica y la emisión de órdenes de prácticas médicas y estudios complementarios a las personas afiliadas de Pami. Es importante mencionar que las médicas y los médicos de cabecera y especialistas realizan a través del sistema la prescripción de prácticas, estudios e indicaciones que integran su correspondiente Menú Prestacional.

Para acceder a las órdenes electrónicas es necesario contar con una cuenta en el sistema de “Orden médica electrónica". Si el afiliado ya utiliza el Sistema de Receta Electrónica debe solicitar permiso de acceso al mismo utilizando sus datos. El sitio web: cup.pami.org.ar/controllers/loginController

Si el afiliado no posee un usuario creado en la plataforma, debe registrarse para acceder a la orden. Para ello, la página de Pami detalla los pasos a seguir ingresando en “prestadores.pami.org.ar/ome.php”. Primero se debe solicitar usuario del Sistema Interactivo de Información, luego actualizar la clave y por último registrarse en la plataforma. Ya armado el nuevo usuario, se puede solicitar el permiso de acceso al Sistema de Orden Médica Electrónica.

>>Leer más: Actividades culturales de Pami: cuáles son las propuestas y cómo anotarse

Más dudas o problemas con la solicitud de atención

Si existe alguna duda o dificultad en el proceso de solicitud de atención o con respecto a la orden electrónica, es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138. También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.

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