Julián Álvarez pegó otro faltazo en Atlético de Madrid y no jugará ante Sevilla

El delantero de la selección argentina adujo una indisposición física en el medio de un conflicto con los dirigentes del club que se niegan a transferirlo

Por tercera jornada consecutiva, Julián Álvarez no formó parte de los entrenamientos de Atlético de Madrid y argumentó un cuadro de indisposición física. El delantero argentino no estuvo en ninguna de las prácticas semanales tras el empate 2-2 frente a Villarreal en el estadio Wanda Metropolitano.

En aquel encuentro, el exjugador de River ingresó desde el banco de suplentes y debió soportar muestras de deseo por parte de la tribuna colchonera. Tras el pitazo final, el cordobés se retiró directo al vestuario sin sumarse al saludo del resto del plantel, marcando un distanciamiento evidente con la parcialidad madrileña.

Esta situación, además, representa un severo dolor de cabeza deportivo para Diego Simeone a tan solo un día de disputar la tercera fecha del certamen español ante el Sevilla. Ante la lesión muscular que arrastra el noruego Alexander Sørloth y la ausencia de Álvarez, el Cholo deberá improvisar esquemas y explorar alternativas inéditas en la línea ofensiva para suplir la baja del atacante cordobés.

Por su parte, el clima entre el campeón del mundo y la dirigencia colchonera se encuentra en estado crítico tras la manifestación del atacante en cambiar de equipo las gestiones públicas de Barcelona para concretar su fichaje antes del cierre de la ventana de transferencias, intención ratificada públicamente por Joan Laporta.

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Sin embargo, la dirigencia madrileña se mantiene inflexible, tildó las negociaciones de “imposibles” y se ampara en el contrato vigente hasta junio de 2030 con su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, congelando una negociación que promete mantener el suspenso hasta el último minuto.