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La reserva de Central lo perdía por dos goles, pero metió una gran remontada y llegó al empate

El equipo canalla, que iba camino a una derrota segura ante Barracas, hizo un gran segundo tiempo y con un doblete de Gino Pavoni logró mantener el invicto

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de agosto 2026 · 17:21hs
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Central lo tenía perdido

CARC Juveniles

Central lo tenía perdido, pero lo empató y eso le sirvió para mantener el invicto. Fue 2-2 ante Barracas en Arroyo Seco.

Central iba camino a una derrota segura, pero en un gran segundo tiempo rescató un empate en reserva frente a Barracas Central. Lo perdía por dos goles y en una remontada que tuvo fútbol y goles lo emparejó. En el choque de la sexta fecha del torneo Proyección, el destacado de Central fue Gino Pavoni, autor de los dos tantos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Mario Pobersnik dejó pasar la gran chance de subirse a lo más alto de la Zona A, pero al menos mantuvo el invicto. Además, con este empate llegó a los 10 puntos y quedó a dos unidades de los líderes River y Sarmiento.

Una vez más el equipo canalla contó con la presencia de futbolistas que ya tienen algo de recorrido en la primera división, tales los casos de Juan Giménez, Santiago Segovia y Luca Raffin. La participación de Giménez tiene más que ver con el ritmo que el defensor está intentando tomar después del regreso tras la lesión de rodilla.

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Más allá de eso, al Canalla el partido le costó más de la cuenta, porque tuvo problemas para llevar peligro al arco de Barracas Central. Y todo se le hizo más complicado todavía en el minuto 37 del primer tiempo, cuando el centrodelantero Valentino Gandín abrió el marcador y puso arriba al Guapo.

Joaquín Espina, capitán de Central, controla el balón ante el asedio del jugador de Barracas Central.

Joaquín Espina, capitán de Central, controla el balón ante el asedio del jugador de Barracas Central.

Golpe y luego la reacción

Tras el regreso de los vestuarios, Central no tuvo tiempo ni de acomodarse en la cancha y Barracas lo volvió a golpear. Tras un pelotazo largo que partió desde el fondo, Juan Giménez no pudo cortar yendo al piso y a sus espaldas apareció Gandín en soledad. En el mano a mano con Damián Fernández, el atacante de Barracas no falló. La tocó con suavidad para marcar el 2 a 0.

Después llegó un predominio absoluto por parte de Central. Raffin lo tuvo de cabeza y Espina con un zapatazo desde fuera del área. Pero hubo que esperar que apareciera la efectividad de uno que vino desde el banco: Gino Pavoni.

El delantero marcó de cabeza, a los 27' del complemento, tras un centro desde la izquierda, y diez minutos más tarde entró como una tromba para empujarla al gol después del centro bajo de Hernán López.

La formación de Central

El equipo canalla formó con: Damián Fernández; Ayrton Muñoz (73' Hernán López), Juan Giménez, Luca Raffin y Felipe Carnicero (64' Fabricio Ávalos); Lucas Ramos (73' Paolo Giaccone) y Joaquín Espina (83' Ciro Armoa); Marcelo Cabrera, Santiago Segovia y Ramiro Barrientos; Ignacio Moreno (64' Gino Pavoni).

En el banco quedaron: Vicente Pendino, Asael Oviedo, Kevin Quiroz, Ilan González y Jeremías Ríos.

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